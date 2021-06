Por burlarse de Voladores de Papantla Arath de la Torre es sustituido en programa Hoy

Arath de la Torre de 46 años de edad se encuentra en el ojo del huracán después de burlarse de los Voladores de Papantla, pero las cosas se complicaron aún más para el famoso.

Y es que la producción del programa Hoy tomó la decisión de sustituirlo del programa Hoy por el actor Gabriel Soto.

Desde el lunes pasado Gabriel Soto tomó el lugar de Arath de la Torre en el matutino, pues el público ante la polémica expresó su molestia.

Aunque Arath de la Torre se había disculpado tiempo después, esto no fue suficiente, ya que el programa Hoy ya había tomado cartas en el asunto.

Recientemente participé en una campaña en la que el mensaje transmitido tuvo un tono e interpretación inadecuados. Reconozco esta situación y deseo hacer del conocimiento de quien lea este mensaje que como mexicano, siento una profunda admiración por los Voladores de Papantla, dice parte del mensaje.

Aunque Arath de la Torre se hizo responsable de sus acciones los internautas no tomaron de la mejor manera las disculpas.

"Disculpa no aceptada, porque no somos tontos,no percibimos, lo entendimos perfectamente, y si te vale, también te va a valer cuando estás personas que sabemos "percibir" no queramos verte en ningún programa", "Tu comunicado es como tú.. @ArathdelaTorre me genera 0% de interés, le escriben a Arath de la Torre.