Por capricho de Ninel Conde mesero sufre fuerte accidente

Ninel Conde acudió al programa Netas Divinas donde habló sobre los momentos más bochornosos que ha pasado en eventos públicos, uno de los que más llamó la atención de sus anfitrionas fue cuando mandó a cerrar la puerta de un restaurante, provocando que un mesero sufriera un fuerte accidente.

"Hace poquito fui a un restaurante estaba cenando divina y siempre tengo frío no sé porque, y estaba una puerta de cristal abierta, por que es la terraza para el área de fumar y yo la hartona de mí 'puedes cerrar la puerta por favor que tengo frío', entonces ya cerraron y de repente se oye un trancazo el pobre mesero, pues no le avisaron que se cerró la puerta de cristal (...) dijo Ninel.

Las conductoras se quedaron con la boca abierta al escuchar la anécdota de Ninel, quien dijo sentirse muy culpable al ver al mesero lastimado quien aseguró le dio mucha pena dicho momento.

"Yo sufrí angustiada dije 'pobre hombre' aparte me sentí culpable y con los que venia dos de ellos no voy a evidenciar, pero atacados de la risa y yo 'como te ríes no te rías el pobre hombre a ver si está vivo", expresó.

Cabe mencionar que la cantante decidió regresar con el padre de su hijo, el empresario Giovanni Medina con quien tuvo problemas en el pasado.