Por culpa de Daniel Bisogno conductores de 'Intrusos' salen de pleito

Hace unas horas Pepillo Origel y Martha Figueroa tuvieron una acalorada discusión debido a Daniel Bisogno y es que cuando el presentador de Ventaneando estuvo en el canal de Mara Patricia Castañeda, habló sobre su trayectoria.

Es por eso que Martha le reclamó a Pepillo de haberlo llevado a Tv Azteca por lo que el periodista no se quedó callado y le dijo a su compañera de 'Intrusos' que estaba equivocada, pues, asegura que Bisogno entró por su cuenta y no por él.

"Daniel me parece un tipo gracioso por que lo es, pero ¿quién se cree? y lo peor es que tú tienes la culpa tu lo llevaste a Tv Azteca que por que es sobrino de Angélica María, le dijo Martha a Pepillo.

Por lo que Juan José Origel le contestó a su compañera de trabajo y le explicó como estuvieron las cosas realmente.

"Cuando yo estaba en mi programa 'Hablar por hablar', la que me habla es Angélica Ortiz en paz descanse (...) bueno, pues me habla Angélica Ortiz y me dice 'oye tengo un sobrino que me gustaría que le dieras trabajo y entonces me habla y yo le doy trabajo a Bisogno ahí conmigo en el programa, pero de ahí a que yo le haya recomendado a Pati que entrara Bisogno...", dijo Pepillo.