¿Por culpa de la nutrióloga, alumnos de La Academia no están rindiendo? Ella se defiende de ataques

En el reciente concierto de La Academia, la cantante y actriz de teatro musical, Lolita Cortés, preguntó a la producción de este reality show de TV Azteca, sobre el tipo de alimentación y los descansos que estaban teniendo los alumnos de esta decimotercera generación, ya que no estaban rindiendo como en semanas anteriores.

Ante esto, el director de La Academia, el cantante mexicano Alexander Acha, manifestó que ya no podía seguir callado ante la situación y pidió a la producción que corrieran a la nutrióloga, quien responde al nombre de Montserrat Graciela Barojas, por supuestamente, estar perjudicando la salud de los participantes.

"Hay una realidad que sí es importante atender ya urgente, porque yo ya no me puedo quedar callado más con este tema. Empezando con una nutrióloga que a mis queridos alumnos los tiene tronados, de una semana para acá se sienten débiles y no les está funcionando la dieta que les están poniendo. Solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga, esto es algo serio".

Además de mencionar que en semanas atrás, los alumnos de la nueva generación de La Academia, estaban muy bien con la alimentación que tenían, también señaló que, últimamente, no han dormido lo suficiente. "He solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos, yo no los veo que estén necesitados de una nutrióloga, los veo sanos, los veo fuertes, los veo delgados, está su carrera de por medio".

Cabe mencionar que en el concierto del pasado domingo, Santiago sufrió un desvanecimiento tras su presentación y usuarios de redes sociales, culparon a la nutrióloga por estar "matándolos de hambre".

Ante los ataques que recibió, Montserrat Graciela Barojas llevó a cabo un Instagram Live, donde además de defenderse, arremetió en contra de la producción de La Academia y aseguró que el presupuesto, no alcanzaba para proteína. "Que por mí esta semana no rindieron, ¡por Dios!".

Si escuché lo que dijeron y por eso salí a defenderme, primero, no pienso volver ahí porque están diciendo pura estupidez, no tenían dinero para comprarles comida, no les alcanza para la proteína.

Asimismo, la ahora ex nutrióloga de los alumnos de La Academia, manifestó que la semana pasada, fue la semana que mejor comieron.

"Les pedía leche de almendra, avena, crema de cacahuate, tengo muchísimas pruebas. No vengo a dar clases de nutrición, jamás les quité alimentos, están mal del cerebro, ustedes no saben cómo es trabajar en un programa de televisión, el hecho de que ellos no tengan presupuesto para su comida...".

Pero la controversia no para aquí, ya que usuarios de redes sociales, se dieron a la tarea de investigar a esta persona y al parecer, no es nutrióloga, sino que es Licenciada en Mercadotecnia y anteriormente, participó en el show "Enamorándonos" en TV Azteca. "Si no estudiaste nutrición, no puedes indicar el régimen de alimentación", es uno de los varios comentarios.