Por desacato a órdenes del juez, Ninel Conde está acumulando multas

Por desacatar la orden del juez a cargo del caso de la custodia de su hijo, Ninel Conde suma una multa más de las múltiples que se han acumulado.

Recientemente, Ninel Conde había acudido a un evento público en Los Ángeles, pero había desatendido su responsabilidad ante la ley, ya que en ese mismo lugar había sido citada por el juez para acudir al tribunal.

De acuerdo con Sergio Ramírez, el abogado de Giovanni Medina, padre del hijo de la cantante, ella había recibido una multa por no presentarse a un muestreo de huellas digitales.

“Precisamente estuvo señalada a una audiencia, prefijada a las 12 horas del día, con el objeto de que la señora Ninel Conde compareciera para los efectos de llevar a cabo un muestreo de huellas digitales, y sorprendentemente una vez más, sin ninguna causa justificada (no) acudió al tribunal”, dijo el abogado a Ventaneando.

Supuestamente, el argumento de Ninel Conde para no acudir al tribunal había sido por las pocas medidas sanitarias para la prevención del contagio de Covid-19, ello pese a que la cantante y actriz había acudido a un evento público, pasó por aeropuertos y se hospedó en hoteles.

Sergio Ramírez negó también que el tribunal no cuente con las medidas sanitarias durante la pandemia, por lo que no justifica que Ninel Conde no haya acudido como se le citó.

“Hay argumentos que van en función de que el tribunal no está tomando medidas sanitarias, lo cual es totalmente falso (...) Es lamentable que una vez más la señora Ninel no acuda a una diligencia que es de carácter importante”.

Asimismo, considero que la madre del hijo de Giovanni Medina, su cliente, ha evitado a toda costa dar un fin a la batalla legal que tiene con su ex pareja, y por tal motivo es que se le ha puesto la multa: “Veo un desinterés por parte de la señora de que este termine o culmine (...) En esta audiencia ya se le hace efectivo un apercibimiento consistente en una multa”.

Comentó, Ninel Conde ya acumula varias multas por desacato a órdenes del juez, y que seguir con la misma respuesta podría llegar a una sanción más elevada:

“De hecho, ya hoy fue multada de nueva cuenta y tiene otro apercibimiento de una multa un poco más elevada, y si persistiera en ello por el desacato ya tendría otro tipo de medidas. Se están acumulando las multas por desacato justamente, por no cumplir los ordenamientos que el juez en ese sentido va determinando”, agregó.