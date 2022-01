¡Por eso no bebe! Eugenio Derbez narra el día en que tocó fondo con el alcohol

México. Eugenio Derbez, actor originario de CDMX y quien tiene 60 años de edad, hace una confesión increíble a Yordi Rosado en la entrevista que le hace para su canal de YouTube.

Eugenio Derbez, hijo de la fallecida primera actgriz Silvia Derbez, hace público que no toma alcohol e increíblemente, el día en que tocó fondo con la bebida sucedió hace 50 años.

Derbez narra que tenía 10 años de edad cuando fue a una boda y le llamaron la atención unas bebidas, tomó una, comenzó a ingerir y luego la bebida se la llevó a la cocina.

"Le di dos traguitos, me quedé con la copa a la mitad y recuerdo que cuando fui a la cocina me dije: ¿'qué estoy haciendo con mi vida?'. Tiré la copita y jamás he vuelto a tomar alcohol."

Aunque parezca broma, no lo es; Eugenio Derbez reconoce que ese día tal experiencia marcó su vida y nunca más sintió interés por probar algún tipo de bebida alcohólica.

Eugenio Derbez y su esposa la cantante y actriz Alesandra Rosaldo. Foto de Instagram

"Tomo agua, si no me deshidrato, pero de alcohol...¡nada! Desde chiquito he sido disciplinado, además mi mamá me metió la idea de que nada con el alcohol y las drogas", confiesa también el comediante.

Pero Eugenio comparte también a Yordi como anécdota que ha tenido novias a quienes sí les ha gustado algún tipo de bebida, y eso él no lo tolera.

"Tuve novias a quienes sí les gustaba tomar, pero si pedían delante de mi, me levantaba y me iba del lugar. Me ponía mal ver que tomara alguna chava con quien andaba."

Eugenio Derbez es originario de CDMX, su carrera como actor la comenzó en los años 80 en programas como Cachún, Cachún, rra rra, y en programas de comedia como Anabel, al lado de Anabel Ferreira.