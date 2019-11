Por estas razones Inés Gómez Mont no quiere que su ex vea a sus hijos

En la transmisión de este miércoles del programa vespertino de espectáculos, Ventaneando, Pati Chapoy, conductora de este, contó con detalle porque a excolaboradora del mismo programa no quiere que su exesposo, Javier Díaz, vea a los cuatro hijos que tuvo con él.

Según Pati, hubo dos situaciones fuertes por las que Javier ya no puede ver a Inesita y a los trillizos que tuvo con Inés. La primera sucedió en Acapulco hace años.

Cabe señalar que estas dos conductoras continúan siendo amigas y comparten una estrecha relación, por lo que la historia que Pati cuenta podría haber sido contada de la misma boca de Inés.

Cuando Javier se llevó a Inesita (la mayor de sus hijos) a Acapulco, a pasar un fin de semana, la dejó dormida mientras él se fue de fiesta. A cierta hora de la madrugada, la niña se despertó y empezó a buscar a su papá. Inesita terminó caminando sola en el muelle de la casa. Por fortuna, unos amigos que se encontraban en la misma casa la rescataron y la devolvieron a la cama. Inés Gómez Mont se enteró de esto, por supuesto", contó Chapoy, quien aún es amiga y vecina de la conductora de Televisa.

El segundo de los incidentes ocurrió cuando Díaz, dejó a los cuatro pequeños en un centro comercial. Pero eso no lo es todo, según la conductora, los menores desarrollaron sentimiento de abandono. Por ello, Inés Gómez Mont pidió que le prohibieran a su exmarido ver a los niños.

La pelea legal de Javier Díaz en contra de Inés Gómez Mont

Javier Díaz tiene una pelea legal en contra de Inés Gómez Mont, pues alega que su ex pareja sentimental no le permite ver a sus hijos desde hace más de cuatro años y que solo por gente en común a la madre de sus hijos, es que sabe de ellos: "siempre me comentan cómo están ellos, que están sanos, y eso es lo importante, están yendo a la escuela, espero que Inés ya se haya recuperado de la operación, y espero que esté todo más tranquilo".

Ante la investigación por presunto lavado de dinero, hay surgido rumores de que Inés inventó todo lo de su operación para esconderse de las autoridades correspondientes. En una reciente emisión del Programa Hoy, Martha Figueroa cree que Javier Díaz está detrás de dichos rumores: "le está tocando lidiar con dos batallas porque por un lado está tratando de cuidar su salud y, por el otro, llevamos como dos semanas viendo en muchas publicaciones y programas acusaciones de muchos tipos contra ella y lo malo es que creo que van a seguir surgiendo porque dicen que el exmarido está buscando cualquier tipo de información para hacerle daño".