Por esto Adela Noriega no ha vuelto a aparecer en las novelas

México.- Tras una década de ausencia, la actriz mexicana Adela Noriega vuelve a dar señales de vida, por tal motivo muchos de los que en tiempos pasados disfrutaron de sus emblemáticos personajes en los melodramas mexicanos, se han preguntado si algún día la actriz de 51 años volverá a aparecer en un de ellos.

La última vez que los amantes de la actuación de Noriega pudieron verla en acción fue en "Fuego en la sangre", novela producida en el 2008 por Salvador Mejía Alejandre, la cual es una adaptación que combina dos novelas colombianas: Pasión de gavilanes y Las aguas mansas. El melodrama contó con 205 capítulos y el último de ellos se trasmitió el 2 de noviembre de 2008.

Adela Noriega y Eduardo Yáñez en "Fuego en la sangre"/ Fuente: @Laencuesta4

Después de este telenovela no se volvió a saber gran cosa de la ganadora en el 2005 de los premios ACE a Mejor actriz de serie de televisión con "Amor real", de ahí que muchos de sus seguidores se pregunten qué fue lo que pasó con ella durante todo el tiempo que estuvo alejada de las pantallas, ya que poco o nada se sabe de esto. Sobre todo, a muchos les intriga saber el motivo por el que se alejó del mundo de la actuación con los tremendos dotes que tenía (o tiene) en este sentido.

Cabe señalar que, aunque no muchos sabían, se tenía planeado su tan esperado regreso a la pantalla chica hace unos años atrás, no obstante, debido a que se sometió a una serie de cirugías que salieron mal, la actriz de "El manantial" se vio obligada a esconderse de los reflectores.

De acuerdo con diversos rumores, Noriega hizo planes para regresar a grabar novelas para Televisa en el año 2014, por lo que decidió ponerse en las manos de un cirujano plástico, así como muchas y muchos de los famosos lo han hecho, con el propósito de verse aún mejor de lo que ya se veía en ese entonces.

No obstante, a pesar de que el objetivo era verse más bella y radiante, el efecto fue todo lo contrario. De hecho, se dice que su rostro quedó completamente desfigurado, causa por la que se alejaría por completo de las telenovelas y de la vida pública en general. (Las operaciones que Adela Noriega se habría hecho y le cambiaron la cara)

De acuerdo a lo que ha trascendido en diversos medios de comunicación a nivel nacional, la actriz de "La esposa virgen" se sometió a un levantamiento de cejas, se hizo la rinoplastia y se puso varias inyecciones de botox en los pómulos y labios. Todo esto, como se mencionó en el párrafo anterior, le deformaron la cara a la actriz que en esos momentos tenía 45 años.

Cabe señalar que se le ha propuesto en varias ocasiones que vuelva a actuar en novelas mexicanas, no obstante, la actriz de 51 años no se ha animado a aceptar ninguna de las propuestas de los diversos productores que se le acercan, tal vez por el mismo motivo que decidió no grabar en 2014.