Por esto estallan en redes contra Myriam Montemayor y la llaman hipócrita

México. Myriam Montemayor anunció su regreso a La Academia y usuarios en redes sociales la llaman hipócrita. Fuertes comentarios escriben a la cantante de Monterrey una vez que hace oficial su reaparición en el reality show de Televisión Azteca.

Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación del reality show La Academia, estuvo vetada durante varios años en Televisión Azteca y fungirá como madrina de los participantes.

"Volveré al escenario que me vio nacer hace 20 años, 'La Academia', ahora cómo madrina de esta nueva generación de talentos. Bienvenidos, querido público", escribe Myriam en Twitter.

Y mientras que sus fans se emocionan porque reaparecerá en La Academia, varios internautas le recuerdan que habló mal tiempo atrás del reality show y también de Televisión Azteca.

Foto de Instagram

"Tanto que hablaste de Azteca y ahí estás. Qué mal te ves", "Qué barbaridad. A mí me daría vergüenza. Mejor calladita me hubiera visto más bonita", "El hambre y la vida te enseñan que no hay que escupir hacia arriba".

Recuérdese que años atrás Myriam renunció a Televisión Azteca, pues dijo sentirse utilizada para impulsar la carrera de Fabiola, quien en ese momento obtuvo el primer lugar del concurso.

Pese a que Myriam fue la primera ganadora de La Academia, en 2002, siete años después regresó a una tercera emisión de Desafío de estrellas, donde se enfrentaría a las mejores voces del proyecto.

"Me voy como una ganadora, como llegué. Y yo creo que aquí termina un ciclo con ustedes, porque yo me he ganado afuera el reconocimiento del público. A mí nadie me hace dudar del público ni de mí, Ojalá que esto no me cueste siete años más de silencio", mencionó Myriam Montemayor y luego fue vetada de la empresa.

Te recomendamos leer:

La Academia: 20 años, está por comenzar y entre las sorpresas con que contará será la participación especial de Nadia, de la primera generación, con un programa especial que se transmitirá el 11 de unio en Azteca Uno.