Por esto mandarían a decapitar a protagonista de película

El coordinador jefe de prensa del gubernamental partido de centroderecha BJP en el Estado Haryana, India, ofreció alrededor de 1.5 millones de dólares a quien decapite a la actriz Deepika Padukone, y también al director Sanjay Leela Bhansali, por su participación en la cinta "Padmavati".

De acuerdo a reporte de distintos portales de noticias, la controversia se desató después de darse a conocer el trailer de la película, en el que se muestra la relación entre una reina hindú y un líder musulmán, situación que no agradó al político y muchos quienes practican el hinduismo.



Ante tales amenazas, la actriz de Bollywood manifestó al diario indio Mumbai Mirror:



"En este punto, como mujer, artista y ciudadana de este país me siento furiosa, me siento decepcionada y también me parece gracioso. Nunca tendré miedo. El miedo nunca ha sido una emoción con la que me haya sentido identificada".