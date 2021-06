Por falta de trabajo, la actriz Elvira Monsell deja su casa y se va a vivir a una cabaña

México. Un triste caso de la vida real es el que vive la primera actriz mexicana Elvira Monsell, quien por falta de trabajo y oportunidades tuvo que dejar su casa e irse a vivir a una cabaña que le prestó su hermana en Michoacán, México.

En el programa Fórmula Espectacular dan a conocer lo anterior, pero también en un video que la misma señora Elvira coloca en Instagram habla de lo difícil que se ha vuelto su vida profesional, sobre todo por la llegada de las redes sociales.

La actriz, quien es recordada por su participación como villana en telenovelas de Televisa como La Indomable, al lado de Leticia Calderón y Arturo Peniche, habría dejado su casa en CDMX porque no pudo más con el pago de la renta.

Elvira cita que actualmente los productores de televisión se fijan en personas con miles de seguidores y no en artistas con formación profesional, como es su caso particular.

En mi medio pasa una cosa triste: te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas; no importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no. Lo importante es cuántos seguidores tengas."