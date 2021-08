"Por favor, no te consumas de preocupaciones", Jimin de BTS consuela a ARMY con mensajes en Weverse

BTS extraña a ARMY y viceversa. Desde hace casi dos años "Los Príncipes del Pop" no ha llevado a cabo un concierto presencial; tras ofrecer el último show del "Love Yourself: Speak Yourself Tour" en el Estadio Olímpico de Seúl, Corea del Sur (el 29 de octubre de 2019), los Idols se preparaban para regresar a este mismo lugar y dar inicio al "Map of the Soul Tour", pero ante la pandemia del Covid-19 la gira primeramente se pospuso y luego se canceló de manera definitiva.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han estado creando hermosa música y ofreciendo algunos conciertos live streaming, tratando de consolar a sus millones de fans alrededor del mundo, ante los tiempos que estamos viviendo. Asimismo mediante su cuenta en Twitter y a través de su comunidad global en Weverse, los integrantes de BTS se han mantenido en contacto con ARMY, mandándose mutuamente mensajes de aliento.

Recientemente Jimin estuvo respondiendo conversando con el fandom en Weverse; el joven cantante, compositor, modelo y bailarín profesional originario de Busan, Corea del Sur, demostró una vez más que siempre estará para ARMY cuando más lo necesiten. A continuación te compartimos algunos de los mensajes que estuvo respondiendo.

Jimin, uno de los integrantes de BTS, tiene 25 años de edad. Foto: Big Hit Music

Una fan escribió en Weverse que se sentía mal por preocuparse, señalando que escucharía la música de BTS para consolar su corazón. Asimismo le preguntó: "ARMY, ¿cómo lidias con esto?". Jimin le respondió también ser una persona que se siente mal por preocuparse, "una vez que empiezo a pensar, no termino de pensar en todas y cada una de las cosas, por favor, no te consumas de preocupaciones, seamos felices".

Otra ARMY manifestó que BTS le ha ayudado "a superar todas mis dificultades", siendo una de estas el no amarse a sí misma, deseando compartir su historia con otras personas en la misma situación y poder ayudarlos.

Al respecto Jiminie le dijo: "te amo, por favor no tengas dolor, por favor sé feliz y de todo corazón gracias".

Una seguidora de Bangtan mencionó que estaba viendo videos de pasadas presentaciones de los Idols y que estuvo al borde de las lágrimas, pues los extraña demasiado. Jimin la consoló con estas palabras: "cuando nos volvamos a encontrar, no nos detendremos nunca, también siento que (suspiro), ni siquiera tengo que decirlo, ¿verdad? Por favor aguanta un poco más".

Algunas fans señalaron que las palabras de Park Jimin tenían algo de tristeza, a lo que el cantante de 25 años de edad aclaró: "no, porque ustedes siempre me han animado, no importa lo que me pase ¿De qué hay que estar triste cuando lxs tengo a ustedes?".

Además de decir que siempre ha tenido problemas para dormir (por eso aprovechó para entrar a Wevese), le pidió a ARMY cuidar mucho de su salud. Jimin se despidió de sus fans, prometiendo que pronto hará un V Live, con estas hermosas palabras:

"Todo el mundo está pasando dificultades ¿verdad? Por favor todos sean felices". No nos queda la menor duda que Jiminie tiene un alma y un corazón tan puro.

