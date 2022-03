"Por favor, ven a nuestro concierto", el primer show de BTS en Los Ángeles con menos de 300 personas

"Por favor, ven a nuestro concierto", le pedía hace unos años Jungkook a varias personas que transitaban por el Paseo de la Fama de Hollywood, para que asistieran al primer concierto de BTS en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Junto a Jimin y V, estuvieron entregando volantes del que fue el primer show de la agrupación surcoreana en este país de Norteamérica.

Esto ocurrió en julio de 2014. Bangtan Sonyeondan tenía poco más de un año de haber debutado, cuando viajaron por primera vez a Estados Unidos, para trabajar en lo que fue su primer álbum de estudio "Dark & Wild", teniendo como tutores a las leyendas del Hip Hop: Coolio, Tony Jones y Warren G.

BTS debutó el 13 de junio de 2013 con siete integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Su carta de presentación fue el single álbum "2 Cool 4 Skool", con la canción principal "No more dream" y el B-Side "We are bulletproof Pt.2".

Posteriormente, lanzaron los EPs "O!RUL8,2?" y "Skool Luv Affair". Cabe mencionar que estos tres álbumes formaron "la trilogía de la escuela", los cimientos de la boyband originaria de Corea del Sur.

Un año después de su debut, el compositor y productor discográfico Bang Si-hyuk, fundador de Big Hit Music y creador de BTS, envió a los Idols a un viaje a Los Ángeles, California, Estados Unidos, para que trabajaran en su primer full álbum, viviendo gratas experiencias y un falso secuestro, recibiendo valiosas lecciones de reconocidas celebridades como Coolio, Tony Jones y Warren G, realizando diversos retos, conociendo un poco del estilo de vida de los americanos y más.

Todo esto fue mostrado en "BTS American Hustle Life", un reality show de Bangtan transmitido a través de Mnet. En uno de los capítulos, los jóvenes Idols se preparan para dar su primer concierto en este país. Los siete miembros estuvieron involucrados en cada detalle, junto con su equipo de trabajo.

V, Jimin y Jungkook con los volantes que repartieron en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Integrantes de BTS salieron a la calle a invitar a las personas a su show

Los cantantes se dividieron en equipos para realizar algunas tareas con respecto a este show. Jimin, V y Jungkook se encargaron de repartir unos volantes en el Paseo de la Fama de Hollywood, un emblemático bulevar de este barrio ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Ver estas imágenes de unos años atrás, llena de sentimientos encontrados a ARMY. En aquella época no tenían el colosal éxito de hoy. Aquellos jovencitos llenos de sueños, quienes querían demostrar todo el potencial artístico que tenían, estaban en medio de un "mar" de transeúntes en el Paseo de la Fama de Hollywood, invitando a las personas a su primer concierto.

"Hay demasiada gente aquí", expresó Kim Taehyung, mejor conocido como V, lo que cohibió. Algunas personas, al verlos, simplemente los ignoraron y pasaron de largo. "Que rápido se va la confianza", comentó Jimin. Asimismo, le preguntaba a su alma gemela Tae, el por qué estaba serio. "V, ¿qué pasa? No eres tú mismo hoy, ¿qué pasa, por qué estás tan tímido?. A lo que respondió: "me siento un poco tímido".

Estuvieron a un costado del emblemático Dolby Theatre (donde se realizan magnos eventos, como la entrega de los Premios Óscar), tratando de llamar la atención de las personas que pasaban por el lugar y entregando volantes e invitándoles a su show. Jimin hasta bailó un poco: "si le hacemos así, terminarán tomándolos (los volantes)".

V y Jungkook seguían apenados, la multitud los había abrumado y entregaban volantes cubriéndose el rostro. Momentos después, Kookie se armó de volar. "Por favor, ven a nuestro concierto", le dijo a una mujer. A otra persona le manifestó:

El nombre del grupo es BTS, somos siete miembros, por favor, ven a nuestro concierto.

Luego, al ver a un grupo de amigos, se les acercó, los saludó y les preguntó: "¿conoces el K-Pop?" Además, les hizo saber que el concierto era gratuito. Al terminar su tarea, Jimin reclamó a V: "¿qué te pasa hoy? No hiciste nada".

Los afortunados fans que asistieron al primer showcase de BTS en Estados Unidos

Unos días después, BTS tuvo su primer concierto en Los Ángeles, California, el 14 de julio de 2014 en The Troubadour, un legendario club nocturno en West Hollywood. Cabe resaltar que este recinto musical, ha sido clave para las carreras de artistas como Neil Diamond, Elton John, Eagles, Carole King, Joni Mitchell, Van Morrison y muchos más.

Asimismo, es conocido por promover artistas tan diversos como Arctic Monkeys, Bastille, Billy Talent, Coldplay, Franz Ferdinand, etc.

Con este tweet, BTS invitó a los fans de Los Ángeles a su show.

Este pequeño e íntimo showcase de la boy band se llamó "BTS Show & Prove". Sólo 200 fans podrían entrar, aunque el sitio tenía capacidad para 400 personas. A pesar de la estricta regla del lugar de prohibir a la gente formarse horas o incluso días antes de un evento, las fans sobrepasaron la restricción y acamparon afuera desde la noche anterior al concierto.

Mientras más y más fans llegaban, algunas personas pasaron un cuaderno para que todos escribieran su nombre en orden. Afortunadamente, para ellos, la producción respeto la lista y les dio pequeños tickets azules, junto con la marca de un número en sus brazos. La producción también les dijo a los que ya tenían boleto que se fueran y regresaran a las 5:30 pm, 30 minutos antes de empezar el show.

Muchos seguidores que no alcanzaron boleto, se mantenían esperanzados de poder entrar...y así sucedió. Ya comenzado el showcase, dejaron entrar a 50 personas más.

"BTS Show & Prove" se llevó a cabo para que los Idols, mostrarán todas las habilidades que aprendieron con sus mentores en Los Ángeles y para probar lo buenos que se volvieron debido a sus tutorías. El lugar era lo bastante pequeño y los fans tenían una buena vista del escenario desde donde estuvieron parados. Los balcones del lugar fueron reservados para el equipo de filmación, mentores e invitados.

Durante "BTS Show & Prove":

Jin y J-Hope hicieron beatbox junto con su mentor.

Jungkook, Jimin y J-Hope tuvieron una pelea de baile con otros bailarines.

Jimin cantó un cover de "Eyes, Nose, Lips" de Taeyang.

Jungkook presentó "Boyfriend" de Justin Bieber

Rap Monster bailo Krump y mucho más.

En el escenario del Troubadour, también interpretaron algunas de sus canciones como "We are bulletproof Pt.2", "Buy in luv", "Attack on Bangtan", "I like it" y "No more dream".

"Ha sido muy divertido", expresó Suga al finalizar el concierto. "Esta ha sido nuestra primera actuación en América, ha sido agradable ver que mucha gente ha venido a animarnos", manifestó J-Hope. Por su parte RM, líder de BTS, externó: "debido a que nos han dado una bienvenida realmente cálida, estoy tan feliz que no sé qué posición ponerme, gracias Los Ángeles".

BTS ha recibido muchas "balas" desde su debut, pero de la mano de ARMY, han logrado soportar el dolor y esquivar algunas. Hoy, son de unas de las agrupaciones más exitosas y extraordinarias de todos los tiempos. A base de mucho trabajo, han mostrado al mundo el enorme potencial que tienen como seres humanos y artistas.

Aquellos jovencitos que suplicaban a personas en el Paseo de la Fama en Hollywood para que asistieran a su pequeño concierto de no más de 300 personas, hoy son movedores de masas, verdaderos influencers y artistas en toda la extensión de la palabra. Sus conciertos se convierten en Sold Out en cuestión de minutos y BTS, ha pavimentado el camino para las nuevas y futuras generaciones.

Leer más: "Incluso consideramos la idea de separarnos", la confesión de Jin de BTS que hizo llorar a todo ARMY

Al ver estas imágenes, cabe recordar este fragmento de la canción "We are bulletproof: the eternal":

Lo único que teníamos era nuestro sueño

Cuando nos despertábamos en las mañanas nublosas

Cantábamos y bailábamos toda la noche

Esas interminables partituras

Ay, gritábamos con ambición: 'dale todo lo que tienes'

En nuestro primer enfrentamiento con el mundo, no quiero morir

Pero sentía tanto dolor, tanto llanto

Entonces, las cuchillas se desafilaron

Solo éramos siete

Pero ahora los tenemos a todos ustedes

Después de siete primaveras e inviernos

Las puntas de nuestros dedos están entrelazadas

Sí, llegamos hasta el cielo

Lánzame piedras, ya no tenemos miedo

Estamos juntos, somos a prueba de balas (sí, los tenemos, los tenemos a ustedes)

Incluso si llega el otro invierno, o si alguien me detiene, yo seguiré avanzando

Somos, somos eternos, a prueba de balas.