¡Por fin! Erik Rubín cuenta cómo fue el triángulo amoroso con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio

Erik Rubín habló sobre el tan sonado y conocido triángulo amoroso que tuvo hace ya varios años con las cantante mexicanas Alejandra Guzmán y Paulina Rubio; en una charla que tuvo con el youtuber Alejandro Montiel Rodríguez, mejor conocido como "Escorpión dorado", contó varios detalles sobre el romance que tuvo con "la reina de corazones" y con la "chica dorada". Cabe mencionar que el cantante integrante del grupo Timbiriche, también habló sobre la relación amorosa que tuvo con Thalía y el apasionado romance de una noche con la actriz mexicana Salma Hayek (hoy una de las grandes estrellas de Hollywood).

El esposo de la conductora de televisión Andrea Legarreta, contó que cuando tenía 18 años de edad, la amistad que tenía con Paulina Rubio se convirtió en algo más. En aquel entonces ambos formaban parte de la banda musical Timbiriche. Sin embargo, en el momento cuando comenzaron a tener una conexión más allá de una amistad, Paulina tenía novio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo me clavé muy cabrón, Paulina me decía que su novio era a toda madre y que no lo podía mandar a la chin...

Leer más: La vez que Thalía y Paulina Rubio se agarraron a golpes en Timbiriche

En ese mismo tiempo Erik Rubín tenía una amistad con Alejandra Guzmán, hija del cantante Enrique Guzmán y de la actriz Silvia Pinal. Ambos comenzaron a salir, pero nada formal. Poco a poco lo que el cantante tenía con la llamada "reina de corazones", empezó a tener más forma de una relación amorosa. "Me iba de gira, veía a la Pau, regresaba y veía a Ale y ya después la Ale quiso formalizar y nos volvimos (novios) oficiales".

Erik Rubín contó haberle dado a Paulina Rubio, como coloquialmente se dice, una cucharada de su propia medicina. Al saber que andaba con Alejandra Guzmán, un día llegó y le dijo que ya podían andar pues había terminado con su novio. "Yo le dije que Alejandra era a toda madre y que no la puedo mandar a la chin..., le aplique la misma".

Tiempo después el cantante originario de la ciudad de Puebla, tomó la decisión de terminar su noviazgo con Alejandra Guzmán, para poder estar con Paulina Rubio de quien seguía muy enamorado. El cantante tuvo problemas serios con "La Guzmán", porque vio que él aún sentía cosas por la Pau.

"Una vez ya a Paulina le dije que ya la iba a cortar, llegando de gira me fui a casa de Alejandra y al otro día nos íbamos de gira, llega Paulina en el aeropuerto y me dice que donde andaba, que me vio salir de la casa de Alejandra, que estaba parada afuera de la casa y no me quedó de otra más que decidir y me decidí por Paulina. Alejandra si se enteró de Paulina porque llegué de gira, echamos pasión y le dije que me pasara los cigarros y entre los cigarros saca una notita de Paulina. Le dije que Pau no me dejaba de acosar y desde ahí ya se las olía".

Las canciones que se dedicaron Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

Sobre este triángulo amoroso el cantante de 50 años de edad resaltó, "todo terminó con un par de bellísimas canciones". Cabe recordar que ante todo esto, Paulina Rubio le dedicó a Alejandra Guzmán la canción "Mío". Y en esa canción "La chica dorada" fue muy clara al decir: "mío, ese hombre es mío, a medias pero mío, mío, mío, para siempre mío, ni te le acerques es mío, con otra pero mío, mío, mío, ese hombre es mío".

Leer más: Así le celebró Andrea Legarreta los 50 años a su esposo Erik Rubín

Por su parte Alejandra Guzmán le dedicó a Paulina Rubio el tema "Hey güera". Anteriormente en una entrevista para el programa "Despierta América" de la cadena estadounidense Univisión, la hija de Silvia Pinal sin rodeos mencionó:

Sí se lo dediqué a Paulina Rubio porque me bajó a Erik Rubín, luego ella me cantaba la de ese hombre es mío y así nos íbamos contestando.

"Hey güera...se que sueñas morder su corazón tierno arándano, despierta, nunca permitiré que vengas aquí a robármelo peleando como gata boca arriba, mientras que me quede vida nadie, nadie me lo quita. Me siento loca por él, estoy tan loca por él", dice una parte de la letra de esta canción.