¡Por fin! Netflix ha revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie"

"¿Valió la pena esperar tres años para la temporada 2 de Luismi? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo", es uno de los muchos comentarios con respecto al próximo estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie". Netflix ("El gigante del streaming") dio a conocer que los nuevos capítulos de la aclamada serie basada en la vida de "El sol de México", estará disponible el domingo 18 de abril.

"Cuanto más brilla el sol, más oscuras son las sombras. 'Luis Miguel, la serie' regresa a Netflix", expresó el "Tío Netflix" en redes sociales. Al igual que en la primera temporada (estrenada el 22 de abril de 2018), se estrenará un capítulo de la segunda temporada cada domingo. En un comunicado la plataforma de streaming informó:

Contada en dos líneas de tiempo y con una trama que explorará las dificultades que enfrentó Luis Miguel para balancear su vida familiar y profesional, esta segunda temporada constará de ocho episodios que estarán disponibles todos los domingos a las 7pm.

Además del actor Diego Boneta, quien protagoniza esta serie, el elenco lo conforman:

Macarena Achaga.

Fernando Guallar.

Pablo Cruz Guerrero.

Juan Ignacio Cane.

Teresa Ruiz.

Valery Sais.

Axel Llunas.

Camila Sodi.

Cesar Bordón.

Juan Pablo Zurita.

Cesar Santana.

Martín Bello.

Lola Casamayor.

Pilar Santacruz.

Javier Gómez.

Kevin Holt

Gabriel Nuncio, entre otros más.

"Que emoción, tanto tiempo esperando está temporada", "yo al ver el titulo: 'ahorita le aviso a mi tía y a mi mamá'", "jamás entré a una notificación tan rápido en mi vida", "Disney plus: 'le ganaremos a Netflix con series de Marvel y Disney que muchos ya vieron', Netflix: 'suelten a la bestia'", "tío Netflix, esta vez me sorprendiste, que buen inicio de semana me diste", "faltará el toque de Luisito Rey, el 'coño Micky', pero sin duda la espera valdrá la pena" y muchos más, son otros de los comentarios de parte de los usuarios de Netflix quienes han esperado con muchas ansias la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie".

¿Qué pasó en el capítulo final de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie"?

El cantante (interpretado por el actor mexicano Diego Boneta), hizo una pausa en su exitosa gira "Romance", para ir a ver a su papá quien estaba muriendo en un hospital. Luis Miguel sabía que era una de las últimas oportunidades para saber el paradero de su madre. ¿Qué pasó con Marcella Basteri?, es la pregunta que quedó en el aire.

Pero ni en el lecho de muerte, Luisito Rey se apiadó de su hijo, tanto así que hizo prometerle al tío Tito que no revelara nada sobre Marcella. De acuerdo con la serie ellos sabían perfectamente lo que sucedió en la casa de Las Matas, en España, donde Luisito Rey la citó y jamás se le volvió a ver. Al preguntarle a su papá dónde estaba su mamá, las últimas palabras de Luisito Rey fueron: "tú ya sabes dónde está", sin especificar si estaba viva o muerta.

Antes de terminar la primera temporada Hugo López, representante de Luis Miguel, le entrega un sobre con los resultados de la investigación que el cantante había solicitado, para dar con el paradero de su progenitora, "encontraron a tu madre". Posteriormente la primera temporada dio fin, dejando a millones de espectadores con gran incertidumbre.

En una entrevista que Debate tuvo en julio de 2018 con la actriz italiana Anna Favella, quien interpretó a Marcella Basteri en "Luis Miguel, la serie", nos compartió:

Fue (Marcella Basteri) una mujer que sufrió mucho desde niña porque era huérfana y cuando era adolescente y encontró a Luis Rey, se agarró a él con toda su esperanza, porque ella quería una familia. Pero después sufrió también con él, como se ve en la serie. Cuando la interpreté me daba la impresión de que era como una heroína trágica.