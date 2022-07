"Por fin en casa, después al mar", Anna Ferro postea foto de la urna con cenizas de Fernando del Solar

Anna Ferro ha recibido muchas muestras de apoyo a través de redes sociales, "fuiste el amor de su vida, lo diste todo por él y él por ti, quédate con ese amor para siempre, porque no muere quien no se olvida. Te abrazo con el alma y arriba tu corazón junto al de nuestro amado Fer", le escribió una de sus seguidoras en Instagram.

Las cenizas me las quedo yo por un momento y luego las llevaremos al mar junto con su papá, que es lo que ellos querían.

"Fer deseaba que lo cremara, que lo velara unos días, porque él tenía la creencia que podía visitar a todos para despedirse, que no lo cremara inmediatamente y se está cumpliendo lo que él pidió", comentó en una rueda de prensa Anna Ferro , viuda de Fernando del Solar .

La maestra de yoga Anna Ferró , cumplió la última voluntad de su esposo Fernando del Solar , quien fuera uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. Durante un par de días, su cuerpo fue velado en una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México, a donde solamente tuvieron acceso sus familiares y amigos más cercanos. Su ex esposa Ingrid Coronado y sus hijos Luciano y Paolo, acudieron a darle el último adiós.

