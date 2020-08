Por hacer un Tik Tok Ana Bárbara estuvo a punto de ser cornada por una vaca

Tremendo susto se llevó Ana Bárbara después de haber realizado un Tik Tok y es que la cantante quiso hacerlo en el campo abierto, donde se encontraba una vaca, a la cual le estaba dando la espalda, por lo que el animal estuvo a punto de cornar, pero no lo logró, ya que ella corrió de inmediato.

En el video se puede ver a Ana Bárbara junto a otra chica haciendo movimientos de perreo, pero en cuanto termina la toma, Ana Bárbara de inmediato corre, pues ve a la vaca muy decidida atacarla, y aunque en un momento se confía, la vaca las persigue poniéndole fin a la grabación que causó risa entre los internautas.

Mientras tanto los fans de Ana Bárbara comenzaron a reírse al ver el video, pero también aplaudieron la valentía de la interprete de Bandido, ya que no es sorpresa que a la guapa mujer de 49 años le gusten los retos, por lo que decidió arriesgarse con tal de hacer reír a sus seguidores.

"Yo le tengo miedo siempre que vamos al rancho de mi abuelito me das miedo los toros, pero las vacas no", "Que buena onda la tuya de compartir tu vida en el campo", "Corren por sus vidas ahí si go go go porque si no se los lleva cuernos", "Te van a poner los cuernos literalmente hablando", le escribieron a Ana Bárbara en Tik Tok por su video.