¡Por impuntual! Pepe Aguilar le descontó a su hijo Leonardo la mitad de su sueldo

Ni por ser familia Pepe Aguilar permite a sus hijos una indisciplina, y es por ello que, reveló, en una ocasión le llegó a descontar la mitad de su sueldo a Leonardo Aguilar.

Durante su gira ‘Jaripeo Sin Fronteras’, Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Ángela Aguilar, mantienen la profesionalidad pese a estar trabajando en familia, y es por ello que el famoso cantante no duda en formar a sus hijos y enseñarles disciplina a la hora de trabajar en la industria del entretenimiento.

En una entrevista para el programa ‘Ventaneando’, los Aguilar discutieron cómo es la convivencia en familia durante horas de trabajo que, según dejaron ver, sigue siendo totalmente profesional sin importar que sean familia, y el cantante de ‘Mujeres como tú’ señaló que no permite que sus hijos retrasen al resto del equipo por impuntualidad.

Al ser preguntados quién de ellos es el que suele llegar tarde más a menudo, Ángela Aguilar hizo un gesto tocando el hombro a su padre, indicando que es él quien más suele retrasarse, algo que él negó al instante:

“Cero. Estamos hablando de una impuntualidad de salir de los hoteles, no tanto de ensayos o shows. Llegó un momento que le tuve que decir acá al jovencito: ‘La próxima vez que llegues tarde, no te voy a pagar el show’”.

Tanto Ángela Aguilar como Leonardo corrigieron a su padre, aclarando que la advertencia había sido que le pagaría sólo la mitad lo que se le descontaría, y de repetirse nuevamente, entonces sí sería el cien por ciento.

Y tal como se lo prometió, bastó solamente una indisciplina más para que Pepe Aguilar quitara a Leonardo Aguilar la mitad de su pago por el concierto de ese día.

“Llegó tarde la siguiente vez, porque como que me quería tantear. (No hay tolerancia) porque a esa hora ya estamos todos en la camioneta o en el autobús todos arriba, con todo el equipo y seguridad, y todo. El joven llega diez minutos tarde, ¿qué crees que le pasó? Pues no le pagué la mitad. Pensó que estaba bromeando”.