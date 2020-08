Por la pandemia de COVID-19, Sugey Ábrego vende juguetes sexuales para obtener dinero

México. Por la pandemia de COVID-19, la actriz mexicana Sugey Ábrego vende ahora juguetes sexuales para obtener dinero, debido a que no tiene trabajo. En entrevista con "Venga la Alegría", Sugey, quien es originaria de Veracruz, comparte que venderá en internet juguetes sexuales y vibradores para mujeres y de esa manera hacerse de un dinerito en esta época de crisis.

Sugey Ábrego, de 41 años de edad, también comparte que sufrió un accidente automovilístico este fin de semana. Los frenos de su automóvil le fallaron y para evitar chocar con el MetroBus de Insurgentes, en Ciudad de México, unos policías de tránsito la ayudaron. Es en Instagram donde cuenta: “aun así impacté a un auto familiar en un alto el que todos fuimos auxiliados sin daños mayores."

Y hace dos meses, Sugey fue víctima de robo en Ciudad de México, ya que le robaron la caja y cerebro de su auto cerca de un hospital donde iba a dar despensas a los familiares con gente con covid-19. Según contó ella misma a medios de comunicación, le quitaron unas piezas al encontrarse estacionado en la colonia Condesa y afortunadamente ella no se encontraba en el auto.

La actriz acudió al Ministerio Público de la CDMX para denunciar el robo y espera que pueda darse con los responsables del robo. "Abrieron el cofre, desactivaron las alarmas y se llevaron las computadoras centrales de mi auto con valor de 100 mil en agencia”, dijo la actriz en un tono desesperante.

Sugey estudió actuación en el Centro de Educación Artística y también tomó cursos de danza clásica en el Centro Nacional de las Artes, en Ciudad de México. De acuerdo a información en Wikipedia, inicia su carrera en el 2003 al participar en la serie "Mujer, casos de la vida real", y posteriormente en telenovelas como "Piel de otoño" y "Clase 406".

Y también Ábrego se ha desempeñado como conductora en programas como "Recorrido en pareja" y "En cartelera",y por ello ha recibido buenos comentarios, ya que hace bien su trabajo. Otras telenovelas en que ha participado son "Rebelde", "Duelo de pasiones" y "Destilando amor", esta última se retransmite actualmente por canal 2 de Televisa y es protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Yáñez.

Sugey enfrentó divorcio con Enrique Durán

Sugey Ábrego confirmó en 2019 su divorcio de Enrique Durán, además dijo que se encontraba bastante endeudada y no tenía dinero. Así era su situación hace un año. La pareja estuvo junta casi una década y fue en noviembre de 2018 que él se fue del hogar que compartían, según se informó en distintos portales de noticias.

En una entrevista que dio para el programa hoy desaparecido "Intrusos" , narró el difícil momento por el cual atravesó al momento de divorciarse, ya que además de todo no tenía dinero para salir adelante. "Yo estoy tranquila porque hasta el último momento no fallé. Di lo mejor de mi. Cuando no hay confianza en una relación, hay que respetar...Uno no sabe con quién se casa, hasta que se divorcia. Entiendo por qué Dios no me dio hijos", expresó Sugey en los días en que se divorció.

