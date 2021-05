Por miedo a los chismes: Aleida Núñez cuenta que rechazó a Luis Miguel porque tenía novio

Pocas personas se han dado el lujo de decirle que no a Luis Miguel, y Aleida Núñez presumió que en algún momento le tocó rechazarle una salida a El Sol.

La actriz Aleida Núñez, quien se calificó a sí misma como una persona muy fiel con su pareja, estaba justamente en una relación sentimental cuando se le dio la oportunidad de conocer a Luis Miguel, por lo que con toda la pena tuvo que decir que no al cantante de ‘Culpable o no’.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Elizabeth Dupeyrón, tras dura enfermedad que padece: "No tengo muchas ganas de vivir"

Fueron los posibles chismes que el encuentro pudiera desatar lo que atemorizó a Aleida Núñez, por lo que prefirió decir “paso” antes de quedar como infiel ante su novio y la prensa.

Según describió la actriz, fue un amigo en común con el cantante quien se dirigió a ella para invitarla a una reunión con amigos, en donde iba a estar Luis Miguel, quien quería conocerla.

“Me habló un conocido para una reunión que iban a tener en Acapulco”, dijo. “Me dice ‘Va a estar Luis Miguel, van a estar varios amigos, pero te estamos invitando porque quiero que estés’, y yo la verdad es que en ese momento tenía novio, entonces no pude ir”.

Aleida Núñez señaló que prefirió no exponerse a ser víctima de los chismosos, pues aunque no pasara nada esa noche, el simple hecho de que los dos estuvieran juntos podría desencadenar una ola de rumores sobre la verdadera relación entre ambos.

“No me expuse, porque yo siento que cuando vas a una reunión así, que son pocas personas, te expones a que finalmente esté pues, de alguna manera se pueda a prestar a que después (digan) ‘Estuvo ahí’, y ya sabes, la gente siempre inventa chismes”, agregó.

En ese entonces, Aleida Núñez tenía un noviazgo serio con el actor Juan Ferrara, de quien dijo que jamás podría serle infiel por el buen trato que él tenía con ella.

“Estaba con Juan Ferrara, fue hace mucho tiempo. Imagínate, cómo irme a una reunión y además serle infiel a un hombre como él que siempre fue tan hermoso conmigo, y tan caballero, y tan leal, tan noble, pues la verdad es que no se lo iba a hacer”.

Leer más: Lucía Méndez fue violentada por algunas exparejas y lo contará en bioserie y libro

En cuanto a si se arrepintió de no ir con Luis Miguel o no, Aleida Núñez señaló que de estar soltera lo hubiera visto sin pensarlo, pero que no se arrepiente de no acudir por lo enamorada que estaba del actor.

“Obviamente, si no hubiera tenido pareja en ese momento, por supuesto que voy. O sea, a mí me encanta, creo que toda la vida ha sido guapísimo. No me arrepiento, porque en ese momento pues estaba enamorada (...) No sé si hubiera pasado besos o algo más”.