"Por mis nietos, por favor ya entréguense", la súplica de Tita Bravo a su ex nuera Inés Gómez Mont

La empresaria Tita Bravo, ex suegra de Inés Gómez Mont, convocó a una rueda de prensa en la Ciudad de México, donde habló sobre la situación legal de la ex conductora del programa "Hoy", quien junto a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, son acusados de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada. Supuestamente, la pareja está prófuga de la justicia.

Ante las cámaras de varios medios de comunicación, Tita Bravo pidió a Inés Gómez Mont que se entregue a las autoridades correspondientes, para que aclare las fuertes acusaciones en su contra y así, poder ver a sus nietos.

"Nuestro objetivo de la familia es ver a los nietos, es lo único que pedimos, no queremos ni robárselos, ni secuestrarlos ni nada, porque nosotros no somos secuestradores ni vándalos".

Años atrás, la comadre de Galilea Montijo (una de las conductoras estelares del matutino "Hoy"), estuvo casada con el empresario Javier Díaz, con quien tuvo cuatro hijos: Inesita y los trillizos Javier, Diego y Bruno. Con el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, tuvo dos retoños más: Bosco y María.

Tita Bravo manifestó que su ex nuera no puede estar "huyendo toda la vida" con sus nietos Inesita Javier, Diego y Bruno, así como con sus otros dos hijos. "Todos estamos muy preocupados por todo lo que está pasando, que si robaron no sé cuánto y parece ser que están prófugos de la justicia".

Yo digo las cosas como son, ¿cómo puede estar huyendo toda la vida con los niños que son menores de edad', ella dice que no debe nada, entonces aquí la esperamos ¿no?

Según información que recibió de unos contactos en Miami, Florida, Inés Gómez Mont regresó hace unos días a México, sin embargo, desconoce en qué lugar se encuentra. "Supuestamente, ella está ya aquí en México, ¿en dónde?, no sé, puede estar en casa de la mamá, en casa del papá, en casa de la comadre, o sea, exactamente no sé".

Asimismo, insistió a la ex esposa de su hijo Javier Díaz, entregarse a las autoridades correspondientes. "Por mis nietos, por favor ya entréguense, hay que aclarar todo, aclaren dudas, hablen lo que tengan que hablar con sus mejores abogados, y pues la verdad yo no le deseo nada mal".

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la conductora de televisión y su esposo Víctor Manuel, presuntamente eran líderes de un grupo criminal dedicado a blanqueamiento de activos provenientes del presupuesto federal, para ello tendrían al menos 15 cómplices, algunos funcionarios públicos.

Para desviar los recursos, presuntamente usaban por lo menos siete empresas que ya son investigadas por las autoridades mexicanas, una de ellas, representada por Héctor "Z", recibió miles de millones en dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social.