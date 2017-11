Por orden médica, Mariah Carey pospone su tour navideño

Una infección respiratoria es la causa por la cual Mariah Carey sigue sin poder arrancar con su tour navideño. La cantante, que tenía programado comenzar los shows de la gira "All I Want for Christmas" hace unos días, anunció en su cuenta de Instagram que deberá posponer los recitales que tenía previstos dar el 27 y 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Nueva York.

"Espero que todos hayan tenido un increíble Día de Acción de Gracias con sus seres queridos; es lindo recordar las cosas por las cuáles estamos agradecidos", escribió la cantante. "Como muchos, estoy agradecida por mi salud, a la cuál tengo que dedicarle un poco más de tiempo para que se ponga bien", continuó.



La cantante se siente triste porque no tendrá oportunidad de hacer estos conciertos, en la víspera de la navidad de 2017.

"Los doctores me han ordenado unos días más de reposo antes de que finalmente pueda volar a Nueva York para subirme al escenario y comenzar mi tour navideño. A pesar de que me decepciona compartir esta noticia, estoy agradecida por estar recuperándome y por apoyo que he recibido de todos ustedes, significa mucho para mí. ¡Los veo pronto desde el escenario queridos!", concluyó.

Los recitales navideños de Mariah se han convertido en un clásico para sus seguidores. Su versión de la canción "All I Want For Christmas" ha recaudado 50 millones de dólares en regalías, y su popularidad hizo que se hiciera una película animada con el mismo nombre que fue presentada la semana pasada.

Ahora solo resta esperar que la cantante se recupere y pueda comenzar con el tradicional tour, que no solo la llevará a visitar diferentes ciudades de Estados Unidos, sino que también llegará a Europa.

Mariah y su nueva figura.

La cantante e ícono de los noventa se sometió a una cirugía para recuperar su figura

Cansada de las críticas por su peso y apariencia, la cantante y actriz, Mariah Carey se colocó una banda gástrica con el fin de perder todo el peso que ha ganado estos últimos meses. Sin duda, el cambio es radical, pues ahora se le ve mucho más delgada y estilizada.

No obstante, fuentes cercanas a la cantante declararon a la revista de moda americana Page Six, que la cirugía se realizó hace más de un mes y que la principal razón que la motivó a hacerse tal procedimiento era la dificultad que ahora le implicaba bailar en el escenario.

Esta cirugía le ha permitido recuperar poco a poco su seguridad y pese a los comentarios negativos hacia su figura, Mariah debe saber que su figura no define su talento y a nosotras nos encanta con o sin curvas. Recuerda: la manera de cómo te sientas con tu cuerpo es crucial para sentirse segura y feliz.

Con información de El Universal.

Algo de Mariah.

Mariah Carey es originaria de Huntington, Nueva York, (1970) y es una cantante, compositora, productora musical y filántropa estadounidense.

Bajo la dirección del productor ejecutivo de Columbia Records, Tommy Mottola, Carey lanzó su álbum debut Mariah Carey (1990). Este dio lugar a cuatro sencillos número uno consecutivos en la lista Billboard Hot 100.

Según información en su biografía, después de su matrimonio con Mottola y el éxito de sus discos posteriores Emotions (1991), Music Box (1993) y Merry Christmas (1994), Carey se convirtió en una de las artistas más vendidas de la discográfica Columbia. Daydream (1995) hizo historia cuando el segundo sencillo del álbum "One Sweet Day", un dúo con Boyz II Men, se mantuvo durante dieciséis semanas en el Billboard Hot, y en la actualidad, sigue siendo la canción con más semanas acumuladas en el Hot 100.

Carey ha vendido entre 175 y 200 millones de producciones musicales en el mundo, por lo que se ha convertido en una de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos.

En 1998, fue premiada como la artista más vendida del mundo en los World Music Awards, y fue nombrada la artista femenina con más ventas del milenio en el 2000.

Ha sido citada en numerosas ocasiones por inspirar e influir a toda una generación de cantantes. Conocida como el "ave cantora suprema" por el Libro Guinness de los récords, es famosa por su registro vocal de cinco octavas, su poder y capacidad vocal, su estilo melismático y por el uso del registro de silbido.