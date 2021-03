Por poco la despiden: Anette Cuburu estuvo a punto de salir de 'Venga la Alegría' por subir de peso

Una de las conductoras de ‘Venga la Alegría’, Anette Cuburu, estuvo a punto de ser despedida del programa, esto por haber subido de peso.

La conductora Anette Cuburu se integró al programa a inicios de 2019, y ha estado en riesgo de perder su empleo en TV Azteca en distintas ocasiones, siendo la última vez por un motivo muy particular: estaba subiendo de peso, y a la producción no estaba contenta con ello.

Anette Curubu, según una fuente dentro del equipo de producción, había invertido dinero y esfuerzo para volver a bajar el peso que supuestamente había ganado, con tal de quedarse en la conducción del programa.

No es la primera vez que se comenta acerca de una supuesta salida de Anette Cuburu de ‘Venga la Alegría’, pues desde hace meses se ha rumorado que la conductora pudiera dejar el programa por razones que tienen que ver más con su desempeño en el programa.

Sin embargo, una fuente que trabaja para el programa reveló a la revista TVNotas que el motivo principal sería el que la rubia se estaba “descuidando”, pues notaban en ella un aumento en su figura que no les gustaba.

“A mediados del año pasado el productor Dio Llubenes productor del matutino, y Sandra Smester, vicepresidenta ejecutiva, hablaron con Anette para externarle su preocupación pues le dijeron que había bajado mucho su rendimiento y su interés por el programa (...) pero sobre todo, le dijeron que se estaba descuidando, que estaba subiendo de peso, y que así no la habían contratado”.

La fuente afirmó que la noticia no le cayó nada bien, pues se habría molestado por la forma en que se lo hicieron saber, sin el menor tacto. Mencionó que incluso no terminó el programa ese día.

“Le cayó como balde de agua fría, y según me contaron, ese día no terminó el programa y se fue a su camerino a llorar, y es que ella alegó con Sergio Sepulveda, otro de los conductores y quien tiene voz directa con los ejecutivos que no le pareció la forma en la que se lo dijeron, que poco les faltó para decirles que estaba fuera por gorda”.

Anette Cuburu habría acudido inmediatamente con una nutrióloga, a quien paga grandes cantidades de dinero, para recuperar su figura, pues intenta a toda costa quedarse en el programa, pues cuentan que se siente muy cómoda dentro de TV Azteca.

“Ella se puso ya las pilas, ahora a todo el mundo le está presumiendo que ya lleva varios kilos abajo, ella dice que fácil ha bajado 8, pero que va por más, aunque no quiere revelar cuántos pesa y mucho menos cuántos pesaba”.

Otra conductora también salió baja en calificación

Anette Cuburu habría recibido los focos rojos tras haber salido con baja calificación en los estudios de mercado que la empresa hace. Televidentes habían mencionado que la conductora no les convencía dentro del programa, razón por la que estuvo a punto de ser despedida.

Otra conductora también había sido calificada de manera similar. Se trata de Kristal Silva, de quien se mencionó que le hacía falta la ‘chispa’ de otras conductoras para llevar el ritmo del programa.

“A ella la califican como gris, que no tiene personalidad, que no aporta al programa”, agregó la fuente cercana a ‘Venga la Alegría’.

Se desconoce, sin embargo, si a la ex reina de belleza también le habrían dado una advertencia como se la dieron a Anette Cuburu por subir de peso.