¡Por "prepotente"! Sergio Mayer Mori a punto de ser despedido de 'Rebelde' por su actitud

De la nueva producción de 'Rebelde' a cargo de Netflix, uno de los protagonistas del elenco estaría en riesgo de ser despedido por su actitud arrogante frente a sus compañeros de reparto y su equipo de trabajo.

Se trata de Sergio Mayer Mori, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, quien presume ser también el miembro de la serie con más fama y trayectoria entre sus compañeros.

De acuerdo a fuentes, la producción y el elenco ya no soporta la actitud del actor, por lo que Netflix está considerando fuertemente prescindir de su actuación.

Según una persona que trabaja en la producción contó a la revista TVyNotas, Sergio Mayer Mori tiene una actitud que ha generado conflictos dentro del ser de la nueva versión de ‘Rebelde’.

Ha sido reconocimiento de sus padres, Sergio Mayer y Bárbara Mori, lo que le ha dado a Segio Mayer Mori los “aires de grandeza”, pese a que dentro de su carrera sólo ha actuado en una película y algunas participaciones breves en proyectos de sus papás.

“Es prepotente, piensa que es más que sus compañeros, y dice que la serie sólo tendrá éxito por él ; además les presume que es el único famoso del cast, cuando ni al caso”, contó. “Sí es talentoso, carismático y guapo, pero no tiene justificación para portarse de esa manera”

Su actitud, señaló la fuente, se ha extendido al grado de tener problemas con vestuaristas, maquillistas y ayudantes de producción, quienes dicen ya no soportar su comportamiento, además de ya tener una discusión con Andrea Chaparro, hija de Omar Chaparro, otra de las protagonistas.

“Ella es una joven profesional, con un carácter fuerte y por lo mismo no le solapa sus acciones ni sus actitudes, sobre todo porque afecta el trabajo de todos”, comentó acerca de Andrea Chaparro. “Le pidió que deje de jugar con el tiempo de los demás, y que si no quiere estar en el proyecto como todos, que mejor se vaya”.

La producción de Netflix, tratando de evitar que los conflictos continuaran, habría obligado a Sergio Mayer Mori a ofrecer disculpas, a la vez que lo amenazaron con ser despedido del proyecto que verá la luz este año.

“Hace unos días hablaron con él seriamente y le dijeron que ya no permitirían esas indisciplinas; incluso, le pusieron un ultimátum (...) Le dijeron que si no cambiaba esa actitud lo sacarían de la serie. Al principio, Sergio no creyó en esto porque sabía que hacerlo implica un gran gasto para la producción, ya que ya grabaron buena parte de la historia con él y tendrían que regrabar con otro actor, pero le hicieron ver que resolverían ese problema matando a su personaje”