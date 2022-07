Por primera vez, Ingrid Coronado narra cómo vivió la enfermedad y separación de Fernando del Solar

Fue en el 2008 cuando los conductores de televisión Fernando del Solar e Ingrid Coronado, confirmaron su relación amorosa en el programa "Venga la alegría" de TV Azteca. Tres meses después, dieron a conocer que ya vivían juntos y que la ex integrante de Garibaldi, estaba embarazada de su primer hijo en común del argentino y nacionalizado mexicano.

Cabe mencionar que Ingrid Coronado, cuando comenzó su relación con Fernando del Solar, ya era mamá de Emiliano, fruto de la relación que tuvo con el cantante Charly López, integrante de Garibaldi.

En la Navidad del 2010, el también actor le propuso matrimonio a Ingrid y en ese momento, estaba embarazada de nueva cuenta. Celebraron su boda civil en mayo del 2011 y un año después, Fernando del Solar fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

Durante dos años, quien fuera conductor de "Venga la alegría", estuvo alejado de la televisión y recibiendo su tratamiento en contra de esta enfermedad. Por allá en el 2015, surgieron los rumores de una separación y un año después, confirmaron que se habían divorciado.

En su momento, se llegó a decir que Ingrid Coronado había abandonado al padre de sus hijos, Luciano y Paolo, cuando estaba luchando contra el cáncer. Además, se especuló que le había sido infiel con el conductor de televisión Alfonso de Anda, con quien trabajó en "Venga la alegría". En una entrevista, Fernando manifestó que se sintió "abatido" cuando su esposa lo dejó, aunque él también llegó a pedirle el divorcio en una de sus peores épocas.

En una entrevista que Ingrid Coronado tuvo con la cantante Isabel Lascuráin (integrante de Pandora), para su programa de YouTube "Isabel Lascuráin abre la caja de", habló como pocas veces lo ha hecho, sobre cómo vivió la enfermedad y la separación de Fernando del Solar. Cabe mencionar que dicha entrevista, fue grabada antes del 30 de junio de 2022, el día que murió el conductor de televisión.

La ayuda siempre llega para el que está enfermo, el entendimiento y la comprensión llega para el que está enfermo, pero sí es bien importante voltear a ver al que está al lado.

"Yo sé lo que es cargar, no solamente, con la estructura diaria, la casa, el trabajo, los hijos, sino lo que es, también, cargar con la preocupación de no saber qué va a pasar con la otra persona".

Fernando del Solar e Ingrid Coronado tuvieron una controvertida separación. Foto: Cuartoscuro

Ingrid Coronado señaló que durante esa difícil etapa, tuvo que hacer frente a los retos que tuvo como mujer, esposa y madre, así como tomar las decisiones que le parecieron pertinentes y correctas.

"Ahora que lo veo a distancia, yo lo viví como si la enferma fuera yo, todo el tiempo estuve queriendo ver qué es lo que la vida me quería decir. Venimos a conocernos y nos conocemos a través de las experiencias que la vida nos ofrece, a veces son experiencias de las que uno quisiera huir. Yo sentí que los últimos años viví 100 años, como si hubiera vivido muchas vidas, esa es la sensación que he tenido en muchas ocasiones".

Cuando Ingrid Coronado se divorció de Fernando del Solar, decidió guardar silencio por el bienestar de sus hijos. "Lo que yo quería era proteger a mis hijos y, por otro, también tenía miedo de hablar. Estamos en una sociedad en la que a las mujeres no se nos permite decir nuestra verdad".

Luego de asistir a muchas terapias, cursos, talleres y leer todos los libros que pudo para sentirse mejor, "me encontré en con la posibilidad de decir: 'ok, ahora sí estoy lista para hablar de mí', y fue como tomé la decisión de escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer".

Tras escribir el libro "Mujerón", Ingrid Coronado pudo entender que "lo que viví fueron consecuencia de mis decisiones, finalmente la vida me estaba enseñando algo, me estaba mostrando que yo podía hacer otras cosas, que le estaba dando mucha importancia a lo que la gente opinaba de mí".