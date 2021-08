¿Por qué Adamari López fue vetada de Televisa? "Me hizo bajar de las nubes con un solo trueno"

La actriz puertorriqueña Adamari López es una de las personalidades más querida y seguidas de la televisión de habla hispana. Actualmente es conductora del programa "Hoy día" en Telemundo. Hace ya varios años llevó a cabo importantes proyectos para su carrera artística en Televisa, sin embargo, durante un tiempo fue persona non grata para esta televisora fundada en 1973 por el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo.

¿Por qué Televisa vetó a Adamari López? La ex pareja sentimental del bailarín español Toni Costa (padre de su hija Alaïa) y ex esposa del cantante boricua Luis Fonsi (hoy esposo de la modelo española Águeda López), contó lo que sucedió durante una entrevista con Joe Bonilla.

En 1997 Adamari López había conseguido uno de los papeles estelares en la telenovela de Televisa "Pueblo chico, infierno grande" bajo la producción de José Alberto "El Güero" Castro (quien fuera esposo de la actriz Angélica Rivera, ex esposa del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto).

Adamari López interpretaría al personaje estelar "Leonarda Ruán" durante su juventud; dicho personaje en su etapa adulta estuvo a cargo de la actriz mexicana Verónica Castro, hermana del productor de televisión "El Güero" Castro.

"A mí me dieron el papel, yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen, estaban empezando a hacer el trámite (de su contrato en Televisa) porque entendían que el papel era para mí", contó la puertorriqueña.

Actualmente Adamari López es conductora del programa "Hoy día" en Telemundo. Foto: Instagram @adamarilopez

Cabe mencionar que para este personaje en su etapa joven, también hicieron casting Aracely Arámbula e Irán Castillo.

Cuando Adamari López se preparaba para su participación estelar en "Pueblo chico, infierno grande", en TV Azteca se estaba transmitiendo una producción puertorriqueña en la que ella aparecía. Esto no fue del agrado de Televisa, los ejecutivos tomaron la decisión de sacarla de la telenovela y vetarla.

Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata, esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno, lloré muchísimo.

Al final de cuenta Aracely Arámbula (ex pareja sentimental y madre de los hijos del cantante Luis Miguel), se quedó con este personaje en "Pueblo chico, infierno grande".

"Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula, más tarde se dieron cuenta cuando ya mi trámite de contrato estaba en proceso, me vetaron, después me dieron la oportunidad en otro proyecto, hice el casting y me quedé".

Luego de año y medio de estar vetada de Televisa, Adamri López regresó a la televisora y protagonizó la telenovela juvenil "Sin ti" junto a Gabriela Rivero y René Strickler.

