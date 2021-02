¿Por qué Aislinn Derbez se separó de Mauricio Ochmann? La hija de Eugenio Derbez responde

Fue el 12 de marzo de 2020 cuando los actores Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, sorprendieron a sus millones de seguidores al dar a conocer su separación. "Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y terminar la relación de pareja, retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar, y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder", expresaron en un mismo comunicado que compartieron en sus redes sociales.

En una reciente charla que la primogénita del comediante Eugenio Derbez tuvo Santiago Molano, un experto colombiano en el desarrollo humano y las relaciones humanas, contó los motivos que la llevaron a ella y al papá de su hija Kailani, a tomar la decisión de separarse. Aislinn Derbez dejó muy en claro que amó y sigue amando al actor mexicano de origen estadounidense Mauricio Ochmann.

Amo al papá de mi hija, con todo el corazón, lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos: 'es que tú vas para acá, yo voy para acá, tú crees esto y yo creo esto'.

Cabe mencionar que esta charla entre Aislinn Derbez y Santiago Molano, se llevó a cabo mediante live a través de la cuenta de Instagram "La magia del caos", el podcast que lanzó la actriz de la serie "La Casa de las Flores".

La actriz nacida el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de México, resaltó que llegó un momento en su matrimonio con Mauricio Ochmann (quien protagonizó la serie de Telemundo "El Chema", spin-off de la serie "El señor de los cielos"), donde las cosas no estaba funcionando y no estaban siendo compatibles, "no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar".

Asimismo Aislinn Derbez manifestó que se puede terminar una relación amando completamente a esa persona, incluso, amándola más que antes. "Para nosotros siempre fue 'nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos', no hay que matarse, no hay que odiarse, todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no".

Aislinn Derbez es fruto del matrimonio que tuvo el productor de televisión y cine Eugenio Derbez con Gabriela Michel, actriz de doblaje mexicana. Hoy en día Gaby Michel está casada con Jorge Alberto Aguilera, el famoso "Señor Aguilera" quien formaba parte del programa "En Familia con Chabelo". El padrastro de Aislinn era el encargado de llevar a cabo concursos con "los cuates de provincia".

