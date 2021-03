¿Por qué Aislinn Derbez y José Eduardo Derbez, hijos de Eugenio Derbez, estuvieron distanciados?

En el segundo capítulo de la segunda temporada de su podcast "La magia del caos", la actriz Aislinn Derbez y su hermano menor José Eduardo Derbez, se sinceraron por primera vez sobre el por qué estuvieron distanciados por varios años. Aunque muchos pudieran pensar que entre los hijos del comediante mexicano Eugenio Derbez hubo alguna fuerte pelea que los llevó a separarse, sucedió todo lo contrario.

Aislinn Derbez, ex esposa actor Mauricio Ochmann, contó que las diferentes personalidades que tienen los mantuvo alejados como hermanos. Cabe mencionar que los actores pudieron encontrar el equilibrio y hoy en día tienen una maravillosa relación, en la cual poco a poco han recuperado el tiempo perdido. La protagonista de la serie de Netflix "La Casa de las Flores" manifestó:

Somos súper distintos, a mí las cosas espirituales me encantan, voy a terapia y todo eso y tú eres completamente al revés, tú eres de fiesta, de peda, de reunión.

Aislinn Derbez señaló que su hermano José Eduardo Derbez es muy social, todo lo contrario a ella. La actriz de 34 años de edad se considera una persona "súper hermética", quien no sale a ninguna parte, a fiestas y estas cosas. Por esto "nos empezamos a separar muchísimo". Asimismo la primogénita del comediante creador de la serie "La Familia P. Luche", mencionó que cuando quería tener una charla profunda con su hermano, "me mandabas al hoyo".

El actor José Eduardo Derbez reconoció lo que su hermana mayor le dijo, sin embargo, la invitó a disfrutar como se tiene que disfrutar. Comentó que por la manera en que Aislinn puede ver la vida, puede llegar a complicarse más y no la vive como debería. "A veces sólo hace falta respirar más, gozar más, no se trata de que el día de mañana digas: 'ya me morí y no me puse una buena peda con x'".

Asimismo le recomendó a su hermana: "tómate un valemadril diario". En sus redes sociales Aislinn Derbez se refirió a su hermano José Eduardo como la persona más segura de sí mismo que conoce. "No sólo es la desfachatez en dos pies, sino que vive 100 por ciento a su manera y se le resbala cualquier tipo de crítica sobre 'cómo debería ser' él o su vida en general".

Decidió incitarlo a su podcast "La magia del caos" porque han tenido una relación muy particular a lo largo de los años, "francamente lo admiro mucho". Dijo que desde pequeños eran muy unidos, después se distanciaron "y hoy estamos recuperando esa amistad padrísima que los dos extrañábamos".

Aislinn Derbez es la primogénita del comediante Eugenio Derbez, fruto de la relación amorosa que tuvo con la actriz de doblaje Gabriela Michel (actualmente esposa de Jorge Alberto Aguilera, el recordado "Señor Aguilera" del programa "En familia con Chabelo"). Por su parte José Eduardo Derbez es fruto del romance que el también productor de televisión tuvo con la actriz de telenovelas Victoria Ruffo (hoy esposa de Omar Fayad, Gobernador del estado de Hidalgo, México).