¿Por qué Alejandro Fernández decidió dejarse las canas?

Alejandro Fernández ha causado opiniones divididas con su look actual; hace unas semanas el cantante decidió dejarse las canas, siendo bautizado por muchas de sus fanáticas como "el sugar daddy más sexi de México"; así mismo otras personas han manifestado que ese look no le queda nada bien a "El Potrillo", señalando que parece "abuelito".

Como parte de la promoción de su nuevo álbum "Hecho en México", Alejandro Fernández ofreció una entrevista al El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, donde reveló el motivo de su nuevo look: "me dio mucha flojera", expresó en referencia al seguir tiñendo su cabello constantemente. De igual manera resaltó que tiene mucho que modificar pero "trato de dar lo mejor de mí".

Por otra parte, el hijo de Don Vicente Fernández manifestó estar en la mejor etapa de su vida, también aprovechó las cámaras del programa de televisión para aclarar que no tiene ninguna adicción, como varios medios de comunicación han publicado, "siempre me porto muy bien, alguna copita de vino sí me echo, ahora con el proyecto nuevo he estado haciendo muchísimo ejercicio, me siento mejor que nunca".

Estoy súper bien y estoy mejor que nunca.

El álbum "Hecho en México" marca el regreso de Alejandro Fernández al Regional Mexicano, las raíces musicales de la Dinastía Fernández. "Desde que nací he estado rodeado de la música, estoy hecho para compartir con el mundo lo que tengo, mi voz y mi música".

Estoy hecho de los aplausos en cada plaza, de las largas noches en un estudio, de la emoción de estar en un escenario con mi público, estoy hecho de la alegría de mis hijos, estoy hecho del cariño de mi padre.

"Estoy hecho del cariño y amor que mi padre me inculcó, estoy hecho de trabajo, orgullo y de ganas, estoy hecho de cada uno de ustedes, estoy hecho de México".