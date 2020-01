Por qué Alejandro Fernández pidió a su hijo posponer su música

Por las venas de Alex Fernández corre la sangre musical de una de las dinastías más respetables en la industria musical, siguiendo los pasos de su padre Alejandro Fernández y de su abuelo Don Vicente Fernández, el joven cantante pone todo su esfuerzo para continuar con el legado de su familia.

En una entrevista para el Programa Hoy, Alex Fernández contó que su padre "El Potrillo" le aconsejó posponer su lanzamiento musical ya que su hermana Camila recién había comenzado su carrera artística. "Mi papá me dijo que mi hermana Camila ya se había lanzado, que yo si me lanzaba la iba a perjudicar a ella mucho en su carrera".

Alex Fernández tomó el consejo de su padre y posteriormente llevó a cabo su debut. "Siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos, porque el haber trabajado con él en todo el lado administrativo de la carrera artística me vino de perlas a mí, ahora que yo puedo estar haciendo todo lo que yo aprendí en mi propia carrera".

Asimismo contó que cuando su abuelo "El Charro de Huentitán" lo escuchó cantar por primera vez, de manera inmediata le propuso lanzarlo como cantante, siendo su abuelo su productor musical.

Cuando él me escucha cantar, ahí es que él, sin preguntarme, me dijo que me iba a lanzar, que me iba a hacer el disco y que me iba a manejar.