Queda más que claro que las redes sociales no soy para todos, y es que también hay quienes no le ven sentido a esta manera de comunicarse a través de internet, Alejandro González Iñárritu es de este club y explica el por qué no tiene cuentas en nungua red social.

Sin embargo el cineasta mexicano es muy popular en las redes sociales con sus clases magistrales, charlas, entrevistas y por supuesto por sus películas, así que hoy en Debate te contamos por qué Alejandro González Iñárritu no usa las redes sociales.

A diferencia de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu no figura para compartir su opinión en internet, es entonces que en una entrevista se rescata la respuesta del director de Birdman, El renacido, Amores Perros, entre otros títulos populares.

En una de sus presentcaiones en Universidad Nacional Aútonoma de México, Alejandro González Iñárritu contesta:

"No tengo ni voy a tener, me parece lo más patético del universo, la relación de mi vida personal la tengo yo con mis hijos, mis amigos, yo por qué voy a estar diciendo lo que estoy desayunando, la vida de hoy parece una ilusión óptica" son las palabras del ganador de cuatro Premios Óscar.

Alejandro González Iñárritu detalla así que la vida que se muestra en redes sociales es una ilusión óptica compuesta de pequeños fragmentos de vanalidades y hasta recuerda cómo su hija le ha dicho que si no está en redes sociales no existe, a lo que el guionista y productor suleta una risa.

Por qué Alejandro González Iñárritu no tiene redes sociales. Foto: TWITTER

Extiende su respuesta sobre el por qué no tiene cuenta en ninguna red social y relata que su hija tiene mucha razón en decirle eso, pero tiene una reflexión que es:

"Quién quiere vivir en ese mundo, yo no quiero existir ahí, yo creo que está bien que la película tenga su red social, que la obra pueda promocionarse, pero no mi vida personal" expresa Alejandro González Iñárritu en la UNAM.

El también locutor y compositor mexicano ahonda más en el tema y detalla que lo que el quiere decir es que a quién le va a interesar la vida personal de un cineasta, pues considera que no hay nada más aburrido que la vida de un creador de cine.

También refiere que cuando una persona quiere hacer su vida interesante y ensalsarla pues no se llega a mucho, y que él mismo no puede limitar a expresar su vida en 240 carácteres, incluso "es peligroso".

Alejandro González Iñárritu reconoce que tal vez es un poco aberrante o lo que "ya está viejito", así como le dice su hija, María Eladia Iñárritu y hasta se disculpa por ello, sin embargo, esa es su opinión.