¿Por qué Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, llegó a pensar que iba a morir?

La cantante y actriz mexicana Alessandra Rosaldo, confesó en el programa "Pinky Promise" que conduce Karla Díaz (integrante del grupo JNS) a través de su canal en YouTube, haber pensado en la muerte ante unos problemas de salud que tuvo en meses pasados, describiendo esta etapa como una de las más complicadas que ha vivido.

La esposa del comediante y productor de televisión Eugenio Derbez, externó que por primera vez tuvo ciertos malestares "y síntomas físicos que nunca antes había vivido", lo que la ha llevado a tener mucho miedo, "he pensado que me voy a morir y no he estado bien". Afortunadamente la integrante del dúo musical Sentidos Opuestos, hoy en día está mucho mejor.

Los primeros meses de este 2021 fueron muy fuertes para Alessandra Rosaldo, madrastra de la también actriz Aislinn Derbez. Entre susto y susto, pensó en lo peor.

Bendito Dios siempre he gozado de salud perfecta, siempre me he sentido bien y cuando de repente te empiezas a sentir mal, muy mal, pues te asustas.

Aunque la también compositor de 50 años de edad y originaria de la Ciudad de México, no especificó la enfermedad que tuvo, mencionó "no tengo nada grave", sin embargo, ha vivido meses con mucha preocupación, angustia "y también ya de hartazgo".

Alessandra Rosaldo contó que lleva a cabo el tratamiento médico correspondiente y que sus problemas de salud, se originaron por varios factores tanto físicos como emocionales.

"Es la etapa de la vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, es un revoltijo de muchas cosas y se me juntó la bola y entonces no ha estado nada bonito".

La intérprete de temas como "Amor de papel", "Fiesta", "Cuando ella me amaba" y muchas más, está consciente de que todo esto es un proceso del cual saldrá muy bien.

Por otra parte, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se conocieron en el 2005, cuando el comediante la invitó a tener una participación especial en la serie "Vecinos". Un año después dieron a conocer estar en una relación amorosa.

Su boda religiosa se llevó a cabo el 7 de julio de 2012 en la Ciudad de México; la celebración fue transmitida por Televisa a nivel nacional. Fruto de su matrimonio tuvieron a su hija Aitana y actualmente, viven en Los Ángeles, California, Estados Unidos.