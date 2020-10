¿Por qué Américo Garza, esposo de Karla Panini, podría ser detenido? Abogado de la familia de Karla Luna lo explica

A los pocos días de morir Karla Luna (en septiembre de 2017), quien fuera su esposo Américo Garza se llevó de la casa de sus abuelos maternos, a las hijas que procrearon durante su matrimonio (las pequeñas Nina Victoria y Sara Valentina), a su hogar junto a su esposa Karla Panini. Desde entonces la familia de la fallecida comediante ha estado separadas de las niñas, por lo que emprendieron desde hace un tiempo una batalla legal en contra de Américo.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, el abogado de la familia de Karla Luna, dio a conocer que Américo Garza podría perder la custodia de las hijas que tuvo con la "comare morena". Pero esto no esto, el esposo de Karla Panini podría ir a la cárcel.

El abogado Manuel Jezzini informó que existe una orden de arresto en contra de Américo Garza, pues sigue renuente a que las pequeñas vean a sus abuelos (los papás de Karla Luna), a sus hermanos mayores y demás familia. "Existe una orden de arresto que nosotros no hemos querido ejecutar evitando un daño colateral en las menores, desgraciadamente estas acciones de buena voluntad no han sido debidamente valoradas por el demandado, ante la situación que actualmente impera, ante la renuencia de permitir la convivencia de las menores con su familia, nos vamos a ver obligados en actuar". El abogado de la familia Luna lamentó tener que "llegar hasta este punto".

Ha tratado de estorbar esta sana convivencia y por eso nosotros vamos a vernos obligados a actuar y a profundizar en nuestro proceder.

El audio que desató una nueva guerra mediática entre la familia de Karla Luna con Karla Panini y Américo Garza

Cabe recordar que Américo Garza y Karla Panini, cuando creían que las cosas se estaban calmando, se vieron envueltos en gran controversia tras una conversación que la familia Luna dio a conocer a través de redes sociales. Dicha plática entre las personas antes mencionadas y Karla Luna ocurrió el 8 de diciembre de 2014. Al principio estaban hablando sobre unas cuestiones financieras, sobre un dinero (ganado en los shows de "Las Lavanderas") que de acuerdo con Américo Garza se perdió. Posteriormente la "comare morena" les dice que el motivo de dicha reunión también era para hablar del amorío entre ellos dos.

Al ver que Karla Panini le seguía mintiendo, Karla Luna le dijo en su cara y sin rodeos: "Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad, dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación, tú sabes que no fue así. Ahora me doy cuenta otra vez de que eres falsa, porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas, te estoy dando la oportunidad y me estás demostrando una vez más lo que Dios me dice, eres mentirosa, eres traicionera y eres falsa".

Karla Luna leyó ante su esposo Américo Garza y Karla Panini una serie de mensajes que ellos se mandaban, donde evidenciaban lo que había entre ambos. Américo Garza le preguntó de dónde sacó esos mensajes, a lo que Karla Luna le respondió que de un celular que él le regaló a su hermana Érika Luna, para luego dirigirse a Karla Panini con estas palabras:

Tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste, te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas.

En el audio Karla Luna menciona que estaba segura de que Karla Panini era quien le decía a su esposo Américo Garza, que ella se metía con otros hombres. "Tú me decías: 'déjalo a la ching... no te merece, seguramente anda con otra'".