¿Por qué Andrea Legarreta es comparada con Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz?

Usuarios de redes sociales no olvidan aquel comentario que hiciera Andrea Legarreta con respecto a la subida del precio del dólar. La conductora del programa "Hoy" se volvió tendencia en Twitter al ser comparada con el político mexicano Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del estado de Veracruz. ¿Qué fue lo que pasó?

El pasado domingo 10 de enero la Secretaría de Salud confirmó el primer caso en México de una persona portadora de la nueva variante de Covid-19, inicialmente detectada en el Reino Unidos. De acuerdo con las autoridades sanitarias, se trata de un persona extranjera de 56 años de edad, quien llegó a la Ciudad de México el pasado 28 de diciembre de 2020 en un vuelo procedente de Ámsterdam, capital de los Países Bajos (país del noroeste europeo). Al día siguiente de su llegada a nuestro país, se trasladó vía aérea a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Asimismo la Secretaría de Salud informó que esta persona quien llegó sin síntomas y se mantuvo en aislamiento desde su llegada a Tamaulipas, se encuentra hoy en día intubada. Ante esto el país se encuentra en alerta. Ayer lunes en una conferencia de prensa Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, manifestó no estar preocupado por la nueva cepa de Covid-19, ya que el aeropuerto de la entidad no recibe vuelos de Inglaterra.

"Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra, entonces no tendríamos por qué tener esa preocupación", aseguró Cuitláhuac García quien llegó a la gubernatura de Veracruz como candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Lo que tendríamos que hacer nosotros es seguir reforzando las medidas sanitarias de sana distancia, es lo que tenemos que hacer, no tenemos aeropuertos con esos vuelos internacionales, ni de Europa directamente ni de Inglaterra, entonces ellos pasarán por otros filtros antes de llegar a Veracruz", agregó.

Ante sus declaraciones fue comparado con la conductora de televisión Andrea Legarreta, quien hace unos años aseguró que el alza del dólar no afectaba a la economía mexicana. "El que suba el dólar no afecta a los mexicanos, y sube por culpa de las economías de otros países que están mal, no es por culpa de nuestro gobierno".

Una usuaria de Twitter manifestó: "dice Cuitláhuac que no tienen porque preocuparse por la nueva cepa del virus, ya que en Veracruz no hay aeropuertos internacionales, ni Andrea Legarreta se atrevió a tanto".

Otros de los comentarios al respecto fueron: "la cisticercosis no me afecta, porqué no tengo cerebro...el Gobernador de Veracruz y Andrea Legarreta probablemente", "Cuitláhuac haciendo un Andrea Legarreta y al estilo de los integrantes de la 4T, donde imperan las ocurrencias y la ignorancia", "y bueno, todo el gobierno de López Obrador es un Andrea Legarreta", "yo escuchando las declaraciones de Cuitláhuac García y su lógica a lo Andrea Legarreta" y varios más.

En marzo pasado en una charla con la periodista Fernanda Tapia en un evento por el Día Internacional de la Mujer, la esposa del cantante Erik Rubín (integrante del grupo Timbiriche), confesó haber recibido amenazas de muerte tanto para ella como para sus hijas, luego de la controversia surgida por sus comentarios sobre el alza del dólar.

Fueron momentos muy difíciles, de angustia, los que viví a pesar de que transcurre el tiempo, me sigue doliendo mucho.

"Fue tanto el ataque hacía a mí que ya no me daban ganas de ir a trabajar y estaba ahí con un miedo terrible, porque recibía amenazas de muerte y de todo porque me enviaban fotos donde se mostraban personas armadas".