¿Por qué Andrea Legarreta ha considerado divorciarse de Erik Rubín, padre de sus hijas Mía y Nina?

La conductora de televisión Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín, uno de los integrantes del grupo Timbiriche, son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo en nuestro país; hace unas semanas celebraron su aniversario de bodas número 22. Fruto de su amor, son padres de dos bellas señoritas, Mía y Nina Rubín, quienes están siguiendo los pasos artísticos de sus famosos padres, en la música y en la actuación.

Como toda relación, Erik Rubín y Andrea Legarreta ha tenido sus buenos y malos momentos. En una entrevista que la actriz de telenovelas, de 50 años de edad y originaria de la Ciudad de México, tuvo en el programa "Con permiso", confesó que ha llegado a pensar en el divorcio.

Si ha llegado el momento en que nos planteamos: '¿qué onda?, ¿seguimos o nos arrancamos la cabeza?'.

Andrea Legarreta, una de las conductoras estelares del Programa "Hoy", manifestó que ante las crisis de pareja que han tenido, siempre han buscado la mejor manera de solucionar las cosas y permanecer juntos, tan enamorados como siempre.

Describió al padre de sus hijas como un gran hombre, un gran esposo, trabajador sin parar, "tiene muchas cosas que de pronto las mujeres quizá estamos buscando en la vida y está lleno de defectos, pero yo también".

Asimismo, mencionó que hoy en día, Erik y ella se esfuerzan para que una pelea no se vuelva insultos, traumas para sus dos hijas, "nos esforzamos para que continúe ese respeto". A manera de broma, la conductora de televisión dijo que las relaciones íntimas a veces ayudan a solucionar cualquier pleito de pareja, "no me reconcilio contigo, pero sí con tu cuerpo".

Por otra parte, en abril pasado, con motivo de su aniversario de bodas, Andrea Legarreta compartió unas fotografías de su boda con Erik Rubín, dedicándole estas bellas palabras:

"22 años de recorrer juntos este camino llamado vida, 22 años juntos contra viento y marea, conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas. Hoy, después de haber dicho 'sí' hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos".