¿Por qué Andrés García se siente culpable de la caída que tuvo Vicente Fernández, antes de morir?

Andrés García mencionó que el intérprete de temas como "El Rey", "Acá entre nos", "Mujeres divinas", "Hermoso cariño" y muchas más, caminaba más rápido que él y que ambos, compartían el progreso que tenían. "Poco tiempo después de eso fue que, según me dicen, se cayó y tuvo el problema en la nuca y se nos fue. No que el culpable haya sido yo, sino la competencia que traíamos en ver quién caminaba más rápido".

Desgraciadamente, creo que se cayó por culpa de echar carreras conmigo, porque nos mandábamos videos y él andaba mal también para caminar, entonces me decía: 'mira, Andrés, este video te lo voy a enseñar, vas a ver qué bien camino ya'.

Andrés García manifestó creer, que él tuvo la culpa del accidente que tuvo Don Chente , por el cual tuvo que ser hospitalizado y de donde ya no salió con vida.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

