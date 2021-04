¿Por qué Anel Noreña abandonó "Las estrellas bailan en Hoy"? Entre lágrimas la actriz dice el motivo

Anel Noreña tuvo que dejar la competencia en "Las estrellas bailan en Hoy", competencia de baile VIP basado en "Bailando por un sueño", que lleva a cabo la producción del matutino "Hoy" de Televisa. La vedette y actriz mexicana de 76 años de edad se vio obligada a abandonar este show por problemas de salud; asimismo le pidió perdón a su pareja de baile, el actor Carlos Bonavides.

Anel Noreña, quien fuera una de las esposas del fallecido cantante mexicano José José ("El Príncipe de la Canción"), manifestó que no pudo asistir a los ensayos por unos problemas de salud y por lo tanto, no se sentía segura y preparada para salir a la pista de baile.

Mi hicieron tres terapias, yo tengo artrosis, entonces, mis piernas al cansarse se pusieron duras y no doy la coreografía, entonces, no pude venir a ensayar, ahorita me da la verdad mucha tristeza y miedo.