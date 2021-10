¿Por qué Anette Cuburu odia a Andrea Legarreta? "Ella sabrá muy bien lo que hizo" (VIDEO)

Una de las enemistades más conocidas en la televisión mexicana es la de Anette Cuburu y Andrea Legarreta. Hace unos años ambas trabajaron juntas en el programa "Hoy" de Televisa; en una reciente entrevista que la esposa del cantante Erik Rubín (integrante de Timbiriche) tuvo con Mara Patricia Castañeda, habló al respecto y aseguró que Anette se dejó influenciar por un chisme.

Andrea Legarreta manifestó que cuando trabajaron juntas hubo una relación cordial: "se generó empatía y amistad, todavía después de que ella sale de 'Hoy', había una relación linda".

Te comparto un poco de contexto; tiempo atrás a través de las stories de su cuenta en Instagram, una de sus seguidoras le preguntó a Anette Cuburu: "¿qué pasó con Andrea que no te llevas?", a lo que respondió: "ella sabrá muy bien lo que hizo".

Andrea Legarreta se sorprendió muchísimo con este mensaje de Annete Cuburu.

Cuando Anette Cuburu formaba parte del elenco de conductores del matutino "Hoy", estaba casada por Alejandro Benítez, uno alto ejecutivo de Televisa. En ese entonces la también actriz de telenovelas se vio envuelta en un gran escándalo; supuestamente le fue infiel a su esposo con el actor Raúl "El Negro" Araiza. Este chisme la afectó laboral y personalmente.

Posteriormente Anette Cuburu y Alejandro Benítez se divorciaron; su ex esposo se encargó de cerrarle las puertas para conseguir nuevos proyectos, situación que la mantuvo en una fuerte depresión.

En abril pasado en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, para su show de YouTube "En casa de Mara", Anette Cuburu aseguró que dos mujeres del programa "Hoy", supuestamente fueron las encargadas de inventar su amorío con Raúl Araiza...¿Andrea Legarreta, una de ellas?

Había dos personas que no querían que yo estuviera en 'Hoy', porque las opacaba, porque les hacía sombra.

Andrea Legarreta es una de las conductoras estelares de Televisa.

En la charla que tuvo recién Andrea Legarreta con Mara Patricia Castañeda, habló sobre aquel mensaje de Anette Cuburu ("ella sabrá muy bien lo que hizo"). Contó que al enterarse de esta declaración le envió un mensaje, recibiendo una respuesta muy fuerte y agresiva de su parte.

"Ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias y que al final, a lo mejor hay gente de: 'Andrea y fulanita fueron a rajar'. Ella prefirió pensar eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó, me escribió de una manera un poco fuerte".

En la opinión de Andrea Legarreta, Anette Cuburu prefirió creer que ella inventó el chisme del supuesto amorío con Raúl Araiza, que preguntarle directamente.

"Le respondí: 'te equivocas, yo seré lo que tú quieras, pero no soy una rajona y como madre y mujer, respeto tus decisiones y así será'. No soy quién para juzgar a nadie, al final todos tendríamos que asumir que nuestras decisiones tienen consecuencias, y que alguien le haya dicho: 'ah es que Andrea dijo algo tuyo, Andrea fue a rajar' y que de la nada lo haya creído, me dio mucha tristeza".

La también actriz de telenovelas, le dijo a Anette Cuburu estar enojada con la persona incorrecta, dejando muy en claro que jamás usaría los secretos que sabe de otras personas para perjudicarlos.

"Si yo sé algo de tu vida, aunque termine peleada contigo, jamás lo utilizaré para hacerte daño y más si no me afecta o me beneficia, no usaría la confianza de alguien más para dañarlo después".

En aquel mensaje Andrea Legarreta le hizo saber a Anette Cuburu: "te deseo que te vaya muy bien, eres una mujer de trabajo, tienes unos hijos hermosos".

Me dio mucha tristeza porque al final es injusto saber que alguien te odie o te aborrezca sin antes buscar comprobar si era verdad o no lo que le dijeron.

Leer más: Bautizo de la hija de Eduin Caz, entre la lluvia del huracán Pamela y show de Los Tucanes de Tijuana