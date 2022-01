¿Por qué Anette Cuburu salió del programa "Al Extremo"? Se despide del show en medio de las lágrimas

"Agradezco a Verónica Palomares, la productora que siempre confío en mí, la verdad es que yo sólo he aprendido y crecido, con mucha humildad, mucho agradecimiento me despido de este programa porque comienza una nueva etapa".

En esta carrera tienes la preparación, tienes los sueños, pero si alguien no te da la oportunidad, no sucede nada entonces, gracias, de verdad, primero que nada al público.

Anette Cuburu de 47 años de edad y originaria de Mexicali, estado de Baja California, México, se mostró conmovida por las palabras de Uriel y aunque prometió no llorar, mencionó que era inevitable "porque son amistades, son cariños, gente que cree en ti".

Al final de la emisión de ayer viernes, su compañero Uriel Estrada le dio una emotiva despedida a Anette Cuburu , expresando que siempre recordaran "esa bella sonrisa". Se refirió a ella como una mujer que lucha todos los días, "es un gran ejemplo, porque es madre de familia y de verdad, Anette se parte el alma y el corazón, no solamente por este trabajo sino por sus hijos".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.