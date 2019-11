Por qué Angelique Boyer no quiere tener hijos

Angelique Boyer se sinceró en una charla para "Mamás Latina" y contó el motivo por el cual el ser mamá no está en sus planes. Cabe resaltar que la actriz y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más querida y sólidas del medio del espectáculo.

La hermosa actriz señaló que la maternidad debe sentirse. "Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices, si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, a tender la casa y además atender a mi novio y admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres actrices, las mujeres a lo que se dediquen que además tienen que llegar a su casa a tender a sus hijos, mis respetos".

Al tener dichos ejemplos, Angelique Boyer ha reflexionado:

Pero por lo mismo que he tenido todos estos ejemplos cercanos, creo que es algo que no debo de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá.