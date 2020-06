¿Por qué "Anne with an E" debería tener otra temporada? Los fans responden

Fue el 25 de noviembre de 2019 cuando Netflix dio a conocer el estreno de la tercera temporada y a su vez, informó que se trataba de la última de "Anne with an E", serie de televisión canadiense basada en la serie de novelas Ana la de Tejas Verdes escritas por Lucy Maud Montgomery, y adaptada por la escritora y productora ganadora del premio Emmy, Moira Walley-Beckett.

En redes sociales los fans de la serie "Anne with an E" han estado llevando a cabo una intensa campaña para que CBC y Netflix lleguen a un acuerdo para una cuarta temporada. La serie narra la historia de Anne (interpretada por la atriz irlando-canadiense Amybeth McNulty), una niña huérfana que un buen día es adoptada por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert, sin embargo esto fue un error pues lo que ellos deseaban era que se tratase de un niño. Posteriormente Anne debe ganarse un lugar en la granja Green Gables, sin dejar de mencionar los prejuicios de los que es víctima una niña en un pueblo.

A través de Twitter fans de la serie han expresado su opinión con respecto al por qué debe haber otra temporada de "Anne with an E":

Además de todos los temas que toca 'Anne with an E', lo que más me gusta de esta serie son sus personajes, su cast, sus paisajes, vestidos, la música y claramente la fotografía que maneja.

Otro usuario de Twitter manifestó: "Netflix hacen falta más series como Anne, empodera a todas las minorías y enseña valores".

"Esta serie ha logrado tocar el corazón de tantas personas. Habla de temas como el racismo, la censura, homofobia e incluso el feminismo. Es de las pocas joyas que Netflix tiene y merece tener un final digno", resaltó otra persona.

Es una maravillosa serie que habla de temas polémicos de una manera fantástica como el racismo, el machismo, la comunidad LGBT.

Pero también habla de valores como la amistad, el amor familiar y el respeto a otros.



En Change.org se publicó una petición para que Netflix lleve a cabo una cuarta temporada de "Anne with an E". Hasta el momento dicha petición ha sido firmada por más de 700 mil personas.

¿Por qué se canceló una nueva temporada de "Anne with an E"?

Aunque el gigante del streaming no detalló los motivos de la cancelación de "Anne with an E", la creadora Moira Walley-Beckett reveló que la decisión no fue tomada por el equipo creativo, sino por CBS y Netflix. En su cuenta de Instagram comentó lo siguiente:

Queridos fans y amigos de 'Anne with an E', disculpas por la triste noticia de Netflix/CBC de hoy, ojalá pudiera ser diferente, pero no lo es. Hemos alcanzado el final de la carretera a Green Gables después de tres temporadas maravillosas.

"Mi corazón pesa, pero estoy tan orgullosa de la serie, tan orgullosa de mi talentoso reparto, equipo, guionistas y directores por trabajar juntos tan apasionadamente para llevar mi visión de Anne a la vida. Me siento agradecida y humilde por esta experiencia y me siento bendecida realmente por haber tenido esta oportunidad de compartir esta bella y profunda historia con todos ustedes, mis espíritus gemelos, sé que han amado esta serie tanto como yo y se lo agradeceré por siempre jamás".

