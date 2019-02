¿Por qué Aracely Arámbula está lista para demandar a Luis Miguel?

Muchos están esperando la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie". La pregunta en el aire es: ¿aparecerá el nombre de Aracely Arámbula en los nuevos capítulos aun sin fecha de estreno?

Ante esto, la hermosa actriz Aracely Arámbula está lista para interponer una demanda en contra de Luis Miguel en caso de que su nombre o el de sus hijos, sea utilizado en la segunda temporada de la serie basada en la vida de "El Sol".

A su paso por la alfombra roja del estreno de la película "La boda de mi mejor amigo", Aracely Arámbula comentó al respecto:

Aracely Arámbula dejó en claro que a ella no le interesa aparecer en la producción de Netflix, ni mucho menos conocer más a fondo la vida de su ex Luis Miguel, pues lo único bueno que obtuvo de esa relación fue a sus dos pequeños, Miguel y Daniel.

Porque no nos interesa salir, a mí no me interesa salir, yo tengo mi carrera y no me interesa que expongan a mis hijos porque son menores de edad y no tendrían por qué exponerlos.