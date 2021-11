¿Por qué Aracely Arámbula requirió un tanque de oxígeno? La ex de Luis Miguel habla sobre su salud

Anteriormente en una entrevista para el programa "Hoy día" de Telemundo, Aracely Arámbula reveló por qué no autorizó que su nombre e imagen, fueran usados en la tercera temporada de "Luis Miguel, la serie".

Por otra parte, la ex novia del actor Arturo Carmona, también habló sobre cómo pasó el confinamiento debido a la pandemia del Covid-19 , resaltando que "viví todo muy bien con mi familia, disfrutando mucho a mis papás".

Contó que el oxígeno que utilizó, era una terapia "para fortalecerme, tomé vitamina C y aquí estamos, todos estamos muy cuidados". Asimismo la protagonista de telenovelas como "La Patrona" o "La Doña", manifestó:

La hermosa actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula preocupó a sus fans , ya que en un reciente Instagram Live que llevó a cabo, se mostró usando un tanque de oxígeno . Ante esto, surgieron especulaciones sobre la salud de la ex pareja sentimental de Luis Miguel .

