¿Por qué Ariadne Díaz, al igual que Fernando Colunga, no formará parte de la serie de Malverde?

Ariadne Díaz llevó a cabo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde reveló el motivo por el cual decidió no formar parte de "Malverde, el santo patrón", serie basada en Jesús Malverde, el llamado "santo de los narcotraficantes". La actriz mexicana de telenovelas manifestó que salida de este proyecto de Telemundo, se debió en gran parte ante la sorpresiva salida del actor mexicano Fernando Colunga, quien en enero de 2020 había sido anunciado como el protagonista de esta súper producción de la cadena hispana de televisión antes mencionada.

La actriz protagonista de la telenovela de Televisa "La doble vida de Estela Carrillo", contó a sus seguidores que formó parte de varias sesiones de lectura del guión junto a Fernando Colunga. Resaltó que le hubiera gustado que este proyecto de televisión se concretara, pero tomó la decisión de dejar la serie basada en la vida de Jesús Malverde, "más por razones personales".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando Fernando Colunga abandonó la serie y ante la incertidumbre sobre quien sería el protagonista, optó por no formar parte. "Decidí también bajarme del barco, esa es la realidad, que ahora creo que ya está definido quién va a ser, pero en aquel momento no y era todo muy incierto y realmente esa fue la decisión".

Leer más: Ariadne Díaz habla sobre la enfermedad que padecía su prima quien murió de condroblastoma

Me hubiera encantado estar, pero sí entrar a un proyecto con los ojos cerrados de no saber quién va a ser tu compañero, sobre todo que no es tu compañero, que es el protagonista, el protagonista de un proyecto tan grande, tan importante y que todo el peso del proyecto recae sobre él.

Muchos de los seguidores de Ariadne Díaz manifestaron que les hubiera gustado verla en "Malverde, el santo patrón", sin embargo, apoyaban la decisión que eligió. "Yo ante la incertidumbre (al no saberse en ese momento quien ocuparía el lugar de Fernando Colunga), decidí no estar más". La actriz originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, señaló que siempre se ha prometido no estar en un proyecto en el cual no se sienta cómoda en muchos sentidos, "pero uno de ellos es tener la información completa, ojalá que estas palabras dichas aquí no sean malinterpretadas de muchas formas, como probablemente va a suceder".

A principios de este mes de febrero, Telemundo dio a conocer que Fernando Colunga ya no protagonizaría la serie sobre Malverde, el delincuente nacido en Sinaloa, México, una especie de Robin Hood, quien robaba a los ricos para ayudar a los pobres; es venerado como santo por algunos. La Iglesia católica no lo considera como un santo verdadero.

"Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde", mencionó la cadena de televisión estadounidense.

Leer más: Familia reza con fe a Malverde para pedir por la libertad de Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán

¿Por qué Fernando Colunga dejó la serie sobre Malverde?

En una de sus columnas para El Heraldo de México, el periodista de espectáculos Alex Kaffie aseguró que el verdadero motivo se debe, a problemas de salud que tiene la señora Margarita Olivares, mamá de Fernando Colunga. Ante esto el ex novio de la actriz Aracely Arámbula, tomó la decisión de dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su progenitora. "Esa es la razón por la que él dimitió, en noble acto de amor, Fernando Colunga hace a un lado el trabajo para estar al pendiente y cuidar de su mamá. Ya lo admirada, pero ahora le admiro todavía más".

Hace unos días Telemundo confirmó al cantante y actor mexicano Pedro Fernández, como el protagonista de "Malverde, el santo patrón".