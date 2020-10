¿Por qué Ariadne Díaz no protagonizará la nueva telenovela de Juan Osorio?

Tras varios rumores del por qué no protagonizará "¿Qué le pasa a mi familia?", la nueva telenovela de Juan Osorio, la actriz Ariadne Díaz llevó a cabo un Instagram live donde explicó los motivos por los que no estará en la telenovela. Las grabaciones de este nuevo melodrama darán inicio en noviembre próximo.

Luego de que se diera a conocer que Ariadne Díaz siempre no sería la protagonista de esta telenovelas, surgieron rumores que señalaban problemas con el productor de televisión Juan Osorio, incluso, problemas con Televisa. En su live a través de Instagram, la actriz tuvo como invitado al productor para que juntos explicaran lo que realmente sucedió. "Tú sabes lo que yo hubiera dado por estar ahí, lamentablemente, como dices, casi siempre uno intenta, pero al final la última palabra es de la vida, es de Dios y pues por alguna razón no se dan las cosas para que se pueda hacer", manifestó la actriz mexicana.

Tú sabes que yo tenía ahí unos proyectos que te comenté que estiramos, que intentamos, nunca voy a olvidar Juan como me diste hasta el último momento para ver si se podía resolver y podíamos entonces trabajar juntos, pero fue inamovible, no se pudo hacer de ninguna manera.

¿Quién protagonizará la nueva telenovela de Juan Osorio?

Asimismo Ariadne Díaz le dijo al productor Juan Osorio que su proyecto "¿Qué le pasa a mi familia?", al final tiene muchas locaciones, "yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado y pactado, pero bueno siempre te voy a agradecer, no solo que hayas pensado en mí, sino que hayas intentado que yo estuviera porque tú deseabas mucho que yo estuviera, pero yo también lo deseaba muchísimo y creo que los dos nos esforzamos porque así fuera, pero al final no fue y también confío en que por algo pasan las cosas".

Cabe mencionar que la nueva telenovela de Juan Osorio para Televisa, "¿Qué le pasa a mi familia?", será protagonizada los actores Mane de la Parra y Eva Cedeño.

Por su parte Juan Osorio mencionó que le da mucha risa que algunos periodistas de espectáculos dicen que su proyecto está "salado", algo que lo tiene sin preocupación alguna. "Te agradezco mucho que te expreses de nuestra historia, pero para mí lo más importante es que en este proyecto conocí a Aridne Díaz, pero conocerla como la conocí, el ser humano, la mamá, la esposa, la amiga, la compañera y la que se subió conmigo en el barco y que juntos íbamos armando el reparto".

Me duele en el corazón y no chillo porque soy hombre, no lloro de tristeza porque sé que debería estar, pero sin embargo hoy en día le tengo que dar el respaldo y el apoyo a Eva Cedeño y a Mane de al Parra como protagonistas de este proyecto, la vida debe continuar porque yo tengo que empezar el 9 de noviembre.

¿Por qué algunos periodistas dicen que este nuevo proyecto de Juan Osorio, está "salado"? En un principio estaba contemplado que la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", fuera protagonizada por Livia Brito y José Ron, sin embargo, los actores abandonaron el proyecto; posteriormente pasó lo mismo con Karol Sevilla y ahora, con Ariadne Díaz.

Tanto Juan Osorio como Ariadne Díaz, hicieron el pacto de trabajar juntos en un futuro: "ya tenemos un pacto, que de verdad lo quiero hacer, te quiero muchísimo, te valoro como no tienes idea", expresó la bella actriz de 34 años de edad originaria de Puerto Vallarta, Jalisco. La última telenovela que protagonizó fue "Tenías que ser tú" de Televisa en el 2018, junto a Andrés Palacios y Fernando Alonso.