¿Por qué Atala Sarmiento salió de Ventaneando? ¿Pati Chapoy usó su poder en TV Azteca y la corrió?

Hace unos años la conductora de televisión Atala Sarmiento dejó de aparecer en la emisión del programa "Ventaneando" y posteriormente, se dio a conocer que ya no formaba parte de TV Azteca. Las especulaciones no se hicieron esperar y supuestamente, la ex presentadora de "La historia detrás del mito", habría tenido unas diferencias con Pati Chapoy y usando el poder que tiene en la televisora fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, hizo que la echaran.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Atala Sarmiento dio a conocer que regresaba a TV Azteca por la puerta grande. Junto con Horacio Villalobos, conducirá el programa "Soy Famoso, ¡sáquenme de aquí!", reality show donde un grupo de celebridades, estarán aisladas del mundo y tendrán que enfrentarse a diversas pruebas para poder sobrevivir.

"Dicen que uno siempre vuelve a donde fue tan feliz", expresó Atala Sarmiento, de 49 años de edad y originaria de la Ciudad de México. "Con gran ilusión les comparto que vuelvo a la tele y a la que ha sido mi casa durante toda mi trayectoria, mi querida TV Azteca".

Con su regreso a la televisora, se ha especulado en redes sociales que Pati Chapoy no está para nada contenta. Ante esto, cabe recordar el motivo de la salida de Atala Sarmiento de "Ventaneando" y TV Azteca.

Atala Sarmiento de regreso a TV Azteca.

En su momento, a través de su canal en YouTube, la también periodista de espectáculos, comentó que todo se debió por unas diferencias que tuvo con los ejecutivos de la empresa, durante las negociaciones para renovar su contrato.

Unos meses antes de salida, se le había dado un nuevo contrato, el cual, no quiso firmar, porque había unos términos en los que no estaba de acuerdo, por no convenir a sus intereses. Posteriormente, Pati Chapoy habló con Atala, para informarle que debía firmar el contrato y que el plazo para hacerlo, estaba por expirar, o de lo contrario, no podía seguir en "Ventaneando".

"Fui convocada a una reunión por la directora de talento de TV Azteca, y una de las directoras de jurídico de la empresa, quien me informó que tenía que firmar el contrato o si no tenía que dejar el programa".

Al decidir que no firmaría el contrato, se le notificó que lo que procedía, era arreglar una salida amistosa de TV Azteca. Luego de la que fue su última emisión en el programa antes mencionado, alguien de la producción la contactó para informarme que tenía una cita con Pati Chapoy en su oficina. "Yo llegue el viernes al llamado, me fui primero a maquillaje para posteriormente de la junta irme al programa".

Cuando se dirigía a la oficina de la Chapoy, la productora de "Ventaneando", Iyari González, la alcanzó para informarle que venía de parte de Pati, para cancelar la junta, así como también sus llamados de ese día.

Le pregunté que si ya no podía hacer los programas, y ella me contestó que no, que me podía ir a mi casa y pues me fui, eso es lo que sucedió.

En aquella ocasión, Atala Sarmiento agradeció a Pati Chapoy por la gran oportunidad que le había dado.

Por otra parte, con respecto a su nuevo proyecto en la televisora, mencionó: "me uno a un proyecto desafiante y muy divertido que estoy segura, los va a enamorar, los invito a que nos acompañen en esta nueva travesía ¡Estamos de estreno y no puedo estar más feliz!".