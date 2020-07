¿Por qué Belinda salió de Cómplices al rescate y fue remplazada por Daniela Luján? Fabián Chávez la delató

En 2002 Belinda protagonizó la telenovela infantil "Cómplices al rescate" en Televisa, producida por Rosy Ocampo, historia que trata de dos hermanas gemelas que fueron separadas al nacer. En aquel entonces era tan grande el éxito que la productora decidió alargar la telenovela, pero no contaba con que su protagonista ya tenía otros planes, lo que se desataría una gran polémica y la joven cantante sufriría posteriormente el ataque de la prensa.

Belinda causó mucha controversia con su salida de "Cómplices al rescate" y en su lugar entró Daniela Luján, quien no la pasó del todo bien al principio. Belinda Peregrín Schüll ha contado en algunas ocasiones que antes de que la telenovela se alargará, ella ya tenía otros proyectos que le impedían continuar en esta historia donde interpretaba a las gemelas Mariana y Silvana.

"Cómplices al rescate" también tuvo como protagonista infantil a Fabián Chávez, quien daba vida al personaje de Joaquín Olmos. En 2018 en una entrevista para el programa "15 minutos de fama" de Multimedios (televisora en Monterrey, Nuevo León), contó la supuesta verdad de la salida de Belinda, algo que nadie había dicho. "Belinda firma contrato con OCESA por 100 fechas (conciertos), porque le ganó la gira a Rosy, porque Rosy siempre hacía las giras de todas las telenovelas, Belinda se le quiso adelantar para obviamente tener más dinero".

Fabián Chávez señaló que al hacer Belinda este jugoso contrato con OCESA, para llevar a cabo una gira como solista, no contaba con que "Cómplices al rescate" se alargaba con 80 capítulos más. "Belinda dice, 'sí, pero yo ya tengo un contrato firmado con OCESA y no lo puedo cancelar, ya hay fechas vendidas'".

Entonces ella (Belinda) pone un precio a Televisa, por ella quedarse, para cancelar el contrato con OCESA y Televisa le dice que no, Belinda pide una cantidad de dinero estratosférica y Televisa le dice que no, entonces Belinda se va de la telenovela, entró Daniela Luján.

En una reciente charla que Daniela Luján tuvo con su amiga Naidelyn Navarrete, quien también participó en "Cómplices al rescate", contó que no le afecta los comentarios que las personas siguen haciendo al día de hoy, sobre tomar el lugar de Belinda en aquella telenovela infantil. "Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad".

Asimismo Daniela Luján manifestó que vivió días complicados tras entra a la telenovela. "Yo empecé al aire y a la semana nos fuimos de gira a Zacatecas. Esa semana fue la peor para mí, la peor de mi vida, porque yo tenía un estrés horrible de irme a presentar en vivo mientras yo pensaba que esperaban a alguien más".

Cuando yo llegué a ese concierto muerta de pánico, o sea había carteles que decían 'bienvenida Daniela', me aplaudían, me gritaban, me llevaban regalos, entonces eso para mí fue como 'estoy bien'.

"Ya después vino como todo un rollo pero ni siquiera fue inmediato, fue hace 8 años, o sea que empezaron a decir la gente de ese momento que creció y que empezó a hacer chiste y está bien, o sea no pasa nada en el momento, lo que yo viví en esa edad tan crítica, siempre estuve a salvo y lo peor que me dijeron fue que no imponía moda, o sea cosas de niños, nada grave".

A fines de 2017 Belinda habló sobre su salida de "Cómplices al rescate" en el programa "El minuto que cambió mi destino" de Gustavo Adolfo Infante. "Creo que ha sido de las novelas más exitosas, he visto unas entrevistas en donde yo decía unas cosas horribles, no sé qué decía que prefiero no recordarlo, lo que recuerdo es que ya tenía yo otros compromisos y al momento de que alargan la novela ya tenía yo esos compromisos y no los podía dejar y entonces decidí empezar mi carrera como solista, empezar a hacer música, empezar a hacer un disco, creo que fue la mejor decisión porque aprendí mucho ya que he tenido altas y bajas en mi carrera y en mi vida".

Belinda entró en una etapa de depresión, pues los fans de la telenovela llegaron a odiarla tras su salida. "Todos los ataques empezaron en esa época, entre los 13 y 14 años que fue cuando la prensa se puso mas agresiva, fue una época muy difícil de mi vida, me costaba mucho trabajo levantarme, no entiendes porqué te pasan las cosas, te juzgan, te insultan, por qué alguien que no te conoce te molesta en Internet. Recuerdo que había una página en internet que era 'La Jaula', era de las escuelas y ahí me molestaban horrible y las niñas decían que me iban a quemar la cara con ácido, a los 14 años es algo muy fuerte, un bullying terrible, no me hallaba en ningún lado".

Estuve 100 por ciento deprimida, muy deprimida, si de por sí soy una persona melancólica muchas veces y cuando escribo las mejores canciones es cuando estoy triste.

