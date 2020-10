¿Por qué Belinda y Daniela Luján no pueden ser amigas?

En muy común que en el mundo del espectáculo surgan supuestas rivalidades, provocadas en ocasiones por los fans o por la misma prensa de espectáculos. En sus años dorados se hablaba de una enemistad entre Christina Aguilera y Britney Spears, así de como de muchas famosas más. En México también se ha esta situación; por años se ha dicho que entre Belinda y Daniela Luján hay una rivalidad.

Ambas son actrices y cantantes muy hermosas, pero diferentes una de la otra. Ambas tienen carreras artísticas distintas. Por azares del destino hace ya varios años Belinda y Daniela Luján tuvieron el protagónico en una misma telenovela infantil, "Cómplices al rescate". Muchos recordarán que la intérprete de "El baile del sapito" abandonó dicha telenovela cuando se anunció que se había alargado, ya que tenía otros proyectos como cantante solista. Tras su salida Daniela, quien también ya tenía experiencia en la actuación (ante de esto había protagonizado "El diario de Daniela"), asumió el papel de los personajes de Mariana y Silvana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así se expresaba Belinda de Daniela Luján

Posterior a la salida de Belinda de la telenovela "Cómplices al rescate", algunos medios de comunicación le hacían preguntas sobre Daniela Luján y ante la respuesta que daba en aquellos años, comenzaron los rumores de una rivalidad entre ambas, como cuando dijo que para ella Daniela, no representaba competencia alguna.

Yo no le veo competencia, es totalmente diferente a mí, ella por ejemplo no impone moda, es una niña, es una actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda, yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir.

Desde entonces la prensa de espectáculos ha puesto a Daniela Luján y a Belinda como rivales. En julio pasado en una charla que Daniela tuvo a través de un Instagram Live con su amiga Naidelyn Navarrete (quien también participó en "Cómplices al rescate"), contó que no le afecta los comentarios que las personas siguen haciendo al día de hoy, sobre tomar el lugar de Belinda en aquella telenovela infantil.

"Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad".

ABRO HILO DE LA "RIVALIDAD" QUE HUBO ENTRE BELINDA Y DANIELA LUJÁN POR CÓMPLICES AL RESCATE, Y DEL POR QUÉ BELINDA ABANDONÓ LA TELENOVELA INFANTIL MÁS EXITOSA PERO TAMBIÉN LA MÁS POLÉMICA DE TELEVISA NIÑOS: pic.twitter.com/0O83CPqYvN — Roy Rollitos (@RoyRollitos) January 4, 2020

Asimismo Daniela Luján manifestó que vivió días complicados tras entrar a la telenovela, luego de la salida de Belinda. "Yo empecé al aire y a la semana nos fuimos de gira a Zacatecas. Esa semana fue la peor para mí, la peor de mi vida, porque yo tenía un estrés horrible de irme a presentar en vivo mientras yo pensaba que esperaban a alguien más".

Cuando yo llegué a ese concierto muerta de pánico, o sea había carteles que decían 'bienvenida Daniela', me aplaudían, me gritaban, me llevaban regalos, entonces eso para mí fue como 'estoy bien'.

"Ya después vino como todo un rollo pero ni siquiera fue inmediato, fue hace 8 años, o sea que empezaron a decir la gente de ese momento que creció y que empezó a hacer chiste y está bien, o sea no pasa nada en el momento, lo que yo viví en esa edad tan crítica, siempre estuve a salvo y lo peor que me dijeron fue que no imponía moda, o sea cosas de niños, nada grave", aseguró Daniela Luján.