¿Por qué Ben Affleck y Jennifer López se separan después de su luna de miel por Europa?

A mediados de julio pasado, Jennifer López y Ben Affleck contrajeron matrimonio en A Little White Chapel en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde estuvieron solamente acompañados por los respectivos hijos que tuvieron en sus pasadas relaciones. "Lo hicimos, el amor es hermoso, el amor es amable y resulta que el amor es paciente, veinte años de paciencia", expresó la cantante y actriz estadounidense, al dar a conocer este momento tan especial, a través de su boletín On the JLo.

"Con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leemos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas", manifestó JLo. Posteriormente, Bennifer se fue de luna de miel a Europa.

A unas semanas de este enlace nupcial que sorprendió al showbiz y a sus miles de seguidores, y a los pocos días de regresar de su luna de miel, se ha dado a conocer que Ben Affleck y Jennifer López, aparentemente, habrían decidido pasar un tiempo separados.

Jennifer López compartió en su boletín, estas fotos de su boda con Ben Affleck.

De acuerdo con el portal Hollywood Life, fuentes cercanas a la pareja, les revelaron que el actor y la cantante están "completamente de acuerdo" con tener un tiempo separados para enfocarse en diferentes proyectos, "e incluso hace que su amor sea mucho más fuerte, la ausencia hace que el corazón crezca más".

Tanto Jennifer López como su esposo Ben Affleck, saben a la perfección lo demandante que son sus respectivas carreras artísticas. Según Hollywood Life, creen que el tiempo que pasan separados, ayuda a su relación. "Lo único que hace que su relación sea tan única, es que saben más que nadie, las demandas que conlleva hacer lo que hacen.

De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto, porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero, es una situación donde ambos ganan.

Asimismo, una de las fuentes dijo al portal antes mencionado, que aunque no estén juntos físicamente, se están comunicando constantemente.

Te recomendamos leer:

"Siempre están hablando, enviando mensajes de texto, Facetiming e incluso grabando cuando están separados trabajando, el tiempo que pasan separados, hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A Jennifer López le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase". Hasta el momento, Bennifer no se ha pronunciado al respecto.