¿Por qué Billie Eilish es considerada una amenaza por el gobierno de Donald Trump?

¿Billie Eilish es una amenaza para Estados Unidos?...el gobierno del presidente Donald Trump considera que sí. Un documento filtrado y citado por el diario estadounidense Washington Post (el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C.), señala que la joven cantautora y otras celebridades más, estaban consideradas para una campaña del actual gobierno para favorecer la imagen de Trump y ayudar en su posible reelección.

En dicha campaña se buscaba a celebridades como Billie Eilish para protagonizar anuncios publicitarios con cameos y así, "derrotar la desesperación" en medio de la pandemia que sigue azotando a la humanidad. De acuerdo con el documento publicado por el Washington Post, el Secretario Asistente de Asuntos Públicos de Donald Trump, Michael Caputo, sugirió que el anuncio se centrara en el tema "ayudar al presidente a ayudar al país".

De las 274 celebridades propuestas y testeadas, solo 10 pasaron el filtro según las exigencias del actual gobierno republicano, encabezado por Trump. La cantautora de 18 años de edad fue vetada de esta campaña, catalogada como peligrosa. El gobierno de Donald Trump acusaron a Billie Eilish de "destruir nuestro país y todo lo que nos importa". Cabe mencionar que el documento filtrado no especifíca en que se basa la administración republicana para hacer estos señalamientos en contra de la ganadora del Grammy.

Billie Eilish fue una de las ganadoras en la pasada entrega de los premios Billboard 2020. Foto: Instagram @billieeilish

El presupuesto destinado a esta campaña era de 250 millones de dólares, sin embargo, el problema es que la mayoría de las celebridades consideradas, no cumplían con los requisitos pretendidos. Entre las 10 celebs que pasaron "la prueba" se encuentran el actor Dennis Quaid, así como los cantantes Billy Ray Cyrus y Enrique Iglesias.

¿Por qué Billie Eilish trató de quitarse la vida?

En enero pasado la cantautora tuvo una profunda charla con la periodista Gayle King, para el show Sunday Morning de la cadena estadounidense CBS, donde llevó a cabo una impactante confesión que dejó sorprendidos a sus millones de seguidores alrededor del mundo. La periodista le preguntó sobre el trasfondo de la frase "quiero acabar conmigo" incluida en el sencillo "Bury a Friend", de su álbum "When we all fall asleep, where do we go?". Billie Eilish respondió: "el año pasado (en referencia a 2018) me sentía profundamente infeliz, era infeliz y no era capaz de encontrar nada que me subiera el ánimo, honestamente, llegué a pensar que no llegaría a los 17".

Sí, llegué a pensar en ello una sola vez, cuando estaba en Berlín, sola en mi habitación de hotel y tras darme cuenta de que había una ventana.

Billie Eilish recordó que se puso a llorar desconsoladamente al pensar en la forma en que iba a morir, "estaba decidida a hacerlo", expresó. Ante las palabras de la cantante, la periodista Gayle King trata de indagar las razones que la llevaron a aferrarse a la vida, para seguir dando rienda suelta a esa creatividad que le ha convertido en una de las artistas más aclamadas de la industria musical. "Mi madre", resaltó.

Billie Eilish señala a su mamá Maggie Baird, como la principal responsable de que acabara solicitando ayuda profesional para vencer a sus demonios. La cantante sigue mejorando poco a poco gracias al incondicional apoyo de sus fans: "les agarro por los hombros y les digo 'por favor, cuídate, se bueno y amable contigo mismo. No des ese paso extra que hará que te hagas más daño y no puedas volver nunca más atrás'".

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell (nombre completo de la cantante), adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo "Ocean eyes", el cual se publicó en 2015 en SoundCloud y volvió a lanzarse con un vídeo musical en Youtube en 2016 cuando ella contaba con 14 años, lo que la convirtió en un fenómeno viral. En 2017, publicó su EP "Don't Smile at Me", producido por su hermano Finneas O'Connell. Su primer álbum de estudio, "When we all fall asleep, where do we go?", se publicó el 29 de marzo de 2019.